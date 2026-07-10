Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση.

Σημειώνεται πως το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15/3 έως και 31/8/2026, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής απόφασης. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ, οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πύλης my AADE(myAADE.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Επιχειρήσεις >my Business Support> Είσοδος στην εφαρμογή > Αγροτικές Ενισχύσεις/ Επιδοτήσεις με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, εντός των παρακάτω προθεσμιών:

* 9 – 19/7 για παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 15/3/2026 έως 30/6/2026.

* 7 – 17/9 για παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1/7/2026 έως 31/8/2026.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 27/7 για την πρώτη περίοδο υποβολής της αίτησης και έως τις 25/9 για τη δεύτερη περίοδο υποβολής.

Τέλος, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν από την υποβολή της αίτησης, να έχουν δηλώσει τον λογαριασμό πληρωμής (IBAN) στην ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.