Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, τα κινεζικά αυτοκίνητα δύσκολα μπορούσαν να σταθούν απέναντι στα μεγάλα ευρωπαϊκά ονόματα. Σήμερα όμως η εικόνα έχει αλλάξει ριζικά. Οι κατασκευαστές από την Κίνα παρουσιάζουν μοντέλα με εντυπωσιακές επιδόσεις, προηγμένη τεχνολογία και επίπεδο εξέλιξης που υποχρεώνει ακόμη και τη Ferrari να αναγνωρίσει την πρόοδό τους.

Ο παγκόσμιος διευθυντής μάρκετινγκ της Ferrari, Emanuele Carando, παραδέχθηκε ότι οι Κινέζοι έχουν κάνει «απίστευτη πρόοδο» στην τεχνολογία, στις επιδόσεις και στα συστήματα των αυτοκινήτων τους. Όπως εξήγησε, πολλά από αυτά προσφέρουν εξαιρετικό επίπεδο άνεσης, προηγμένες λειτουργίες και τεχνολογίες που εντυπωσιάζουν ακόμη και μια εταιρεία όπως η Ferrari.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει ένας τομέας στον οποίο το Μαρανέλο εξακολουθεί να θεωρεί ότι έχει σαφές προβάδισμα: το συναίσθημα πίσω από το τιμόνι. «Το να κατασκευάσεις ένα αυτοκίνητο που είναι πολύ γρήγορο στην ευθεία δεν είναι δύσκολο. Το δύσκολο είναι να δημιουργήσεις ένα αυτοκίνητο που μπαίνει με ακρίβεια στη στροφή, παραμένει απόλυτα σταθερό, εμπνέει εμπιστοσύνη και μεταδίδει συναίσθημα στον οδηγό. Εκεί βρίσκεται η ουσία μιας Ferrari», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Carando τόνισε ακόμη ότι η Ferrari παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των κινεζικών κατασκευαστών και μελετά τα νέα μοντέλα τους, καθώς θεωρεί ότι έχει πολλά να μάθει από την τεχνολογική τους πρόοδο. Παρ’ όλα αυτά, εκτιμά ότι οι προτάσεις τους εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται περισσότερο ως καταναλωτικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία ανανεώνονται συνεχώς, ενώ μια Ferrari σχεδιάζεται ώστε να διατηρεί την αξία, τον χαρακτήρα και τη διαχρονικότητά της για πολλά χρόνια.

Οι δηλώσεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς ότι η Κίνα αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο, με εταιρείες όπως η BYD, η Yangwang και άλλοι νέοι κατασκευαστές να ανεβάζουν διαρκώς τον πήχη στις επιδόσεις. Παράλληλα, η Ferrari έχει δει τις πωλήσεις της στην κινεζική αγορά να μειώνονται τα τελευταία χρόνια, γεγονός που κάνει τον ανταγωνισμό ακόμη πιο έντονο.

Η τεχνολογία μπορεί να εξελίσσεται με εντυπωσιακό ρυθμό και οι επιδόσεις να βελτιώνονται συνεχώς, όμως η πραγματική αξία ενός supercar δεν μετριέται μόνο σε ίππους, χρόνους επιτάχυνσης ή οθόνες. Μετριέται και σε αυτό που νιώθει ο οδηγός πίσω από το τιμόνι, εκεί όπου, σύμφωνα με τους Ιταλούς, εξακολουθεί να βρίσκεται η μεγαλύτερη δύναμη της Ferrari.