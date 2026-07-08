Φίδι μήκους δύο μέτρων είχε κρυφτεί το πρωί της Τρίτης (07/07) μέσα σε επιχείρηση στον Βόλο και προκάλεσε φόβο στο προσωπικό που αντιλήφθηκε το ερπετό.

Το φίδι είχε κρυφτεί στον εκθεσιακό χώρο της επιχείρησης και όταν έγινε αντιληπτό από το προσωπικό, κλήθηκε και μετέβη στην επιχείρηση ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Βασίλης Ηλιόπουλος, ο οποίος κατάφερε να το πιάσει, παρά το μεγάλο μήκος του και τις προσπάθειες που έκανε να τού επιτεθεί, σύμφωνα με το gegonota.news.

Στη συνέχεια, η δεντρογαλιά αφέθηκε ελεύθερη στο φυσικό της περιβάλλον.

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