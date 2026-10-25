Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, ξεκαθάρισε πως οποιαδήποτε προσπάθεια ειρηνικής διευθέτησης της σύγκρουσης στην Ουκρανία είναι απαραίτητο να συμπεριλάβει ενεργά την Ευρώπη. Σ

Σύμφωνα με τον κορυφαίο Ρώσο αξιωματούχο, η ευρωπαϊκή στάση δεν είναι απλώς συμπληρωματική, αλλά μπορεί να αποδειχθεί απόλυτα κρίσιμη για την επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας που θα βάλει τέλος στις εχθροπραξίες. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση δείχνει μια ξεκάθαρη πρόθεση της ρωσικής ηγεσίας να εντάξει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς άμεσα στις συζητήσεις για την επόμενη μέρα της περιοχής.

«Προηγουμένως, φαινόταν πως μετά το Άνκορατζ η αμερικανική διοίκηση ενδεχομένως θα μπορούσε να υπαγορεύσει κάτι και να αναγκάσει το Κίεβο να συμμορφωθεί. Όμως, μέχρι στιγμής, στην πραγματικότητα αυτό δεν λειτούργησε», είπε ο Ουσακόφ, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε το 2025 στο Άνκορατζ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Αυτό διότι δεν επαρκεί να μιλάμε μονάχα στο Κίεβο, πρέπει να μιλάμε με όλη την Ευρώπη, που στηρίζει πλήρως το Κίεβο».

Ο Ουσακόφ είπε ακόμα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ μετά την Ημέρα Εθνικής Ενότητας της Ρωσίας την 4η Νοεμβρίου, επαναλαμβάνοντας τις αναφορές από το Κρεμλίνο αυτήν την εβδομάδα σχετικά με την προθυμία του Πούτιν να επαναληφθούν οι συνομιλίες με την Ουκρανία, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ακόμη τον επόμενο μήνα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι οι εκπρόσωποι στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ συμφώνησαν να συναντηθούν σε τεχνικό επίπεδο κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, στο Άμπου Ντάμπι, προσθέτοντας ότι ελπίζει να ακολουθήσει συνάντηση των ηγετών τους.

Ο Ουσακόφ αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του Πούτιν, του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Η προτεινόμενη συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία θα διεξαχθεί στην Κίνα τη 18η και 19η Νοεμβρίου.

Μια ξεχωριστή συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ στη Σεντζέν δεν έχει συμφωνηθεί, δήλωσε ο Ουσακόφ.