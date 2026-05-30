Όπως πολλοί δισεκατομμυριούχοι, μεταξύ των οποίων ο Τζεφ Μπέζος και ο Σαμ Άλτμαν, έτσι και ο Βλαντιμίρ Πούτιν δείχνει εδώ και καιρό, ενδιαφέρον για την έρευνα κατά της γήρανσης.

Ο 73χρονος Ρώσος ηγέτης, έχει διαθέσει τουλάχιστον 26 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρατική έρευνα για σκευάσματα, όπως φάρμακα γονιδιακής θεραπείας που προορίζονται να επιβραδύνουν την κυτταρική γήρανση.

Η ρωσική κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει, ότι επιστήμονες αναπτύσσουν μια γονιδιακή θεραπεία με στόχο την επιβράδυνση της γήρανσης, στο πλαίσιο των «Νέων Τεχνολογιών Διατήρησης της Υγείας», της πρωτοβουλίας του Πούτιν για τη μακροζωία. «Το φάρμακο αυτό βρίσκεται σε μία από τις πιο ελπιδοφόρες κατευθύνσεις στον αγώνα κατά της γήρανσης», ανέφερε χαρακτηριστικά στις 23 Απριλίου ο αναπληρωτής Υπουργός Επιστημών Ντένις Σεκιρίνσκι.

Putin has launched a $26 billion state-backed longevity initiative, driven by his personal obsession with aging. It includes organ bioprinting, growing human organs inside mini-pigs, gene therapy, and cryotherapy. His daughter and a close ally lead the effort, though critics… pic.twitter.com/Rt1nOo8cmT — Clash Report (@clashreport) May 29, 2026

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της υγείας των πολιτών και η διάσωση περίπου 175.000 ζωών έως το 2030. Ωστόσο, δυτικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι το σχέδιο συνδέεται και με την επιθυμία της ρωσικής ηγεσίας να επενδύσει σε τεχνολογίες που θα επιβραδύνουν τη γήρανση.

Η Μόσχα φαίνεται να αντιμετωπίζει πλέον τη μακροζωία, όχι ως ιδιωτική υπόθεση δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας, αλλά ως στρατηγικό κρατικό στόχο.

Τα τελευταία 20 χρόνια, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει χτίσει προσεκτικά την εικόνα ενός ισχυρού και υγιούς ηγέτη, μέσα από εμφανίσεις σε παγωμένες λίμνες, αγώνες χόκεϊ, στρατιωτικές ασκήσεις και εντυπωσιακές δημόσιες δράσεις.

Πίσω όμως από αυτή την εικόνα, φαίνεται πως υπάρχει και μια διαρκής προσπάθεια απέναντι στον μεγαλύτερο αντίπαλο όλων: τον χρόνο και τη φθορά της ηλικίας. Γιατί, όπως σχολιάζει η Wall Street Journal, ακόμη και για έναν από τους ισχυρότερους ανθρώπους του πλανήτη, η μάχη με τον θάνατο παραμένει η πιο δύσκολη απ’ όλες.

Ρώσοι επιστήμονες που έχουν διοριστεί από τον Πούτιν έχουν επικεντρωθεί σε δύο βασικές τεχνολογίες: τη βιοεκτύπωση, δηλαδή την εκτύπωση ζωντανού ιστού σε 3D, και τη ξενομεταμόσχευση, δηλαδή την καλλιέργεια ανθρώπινων οργάνων μέσα σε μικρούς χοίρους, οι οποίοι θεωρούνται γενετικά συμβατοί με τον άνθρωπο. Ισχυρίζονται ότι έχουν εκτυπώσει βιολογικά ανθρώπινο χόνδρο και θυρεοειδή αδένα ποντικού, με στόχο την αντικατάσταση ανθρώπινων οργάνων έως το 2030. Παρόμοιο είναι και το χρονοδιάγραμμα για την καλλιέργεια οργάνων μέσα σε χοίρους.

«Στη Ρωσική Ομοσπονδία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για μια ολόκληρη σειρά επιστημονικών προγραμμάτων στον τομέα αυτό», ανέφερε το Κρεμλίνο. «Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από το κράτος και σε αυτά συμμετέχουν πολλά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Κεντρικό πρόσωπο στο πρόγραμμα θεωρείται η Μαρία Βορόντσοβα, κόρη του Ρώσου Προέδρου και ενδοκρινολόγος, η οποία συμμετέχει ενεργά στην έρευνα.

Σημαντικό ρόλο έχει επίσης ο φυσικός Μιχαήλ Κοβάλτσουκ, στενός συνεργάτης του Κρεμλίνου και επικεφαλής του Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η επιστήμη θα μπορέσει στο μέλλον να «επισκευάζει» το ανθρώπινο σώμα μέσω συνεχών αντικαταστάσεων οργάνων και ιστών.

Παρά το φιλόδοξο πρόγραμμα, αρκετοί επιστήμονες εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στους ρωσικούς ισχυρισμούς.

Όπως επισημαίνεται, μεγάλο μέρος της έρευνας δεν έχει παρουσιαστεί σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ η απομόνωση της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία έχει περιορίσει σημαντικά τη συνεργασία με δυτικά ερευνητικά κέντρα. Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν μάλιστα ότι αρκετοί επιστήμονες παρουσιάζουν υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις, ώστε να διασφαλίζουν κρατική χρηματοδότηση και πολιτική στήριξη.