Για λίγα εκατοστά γλίτωσαν οι πελάτες του Εμπορικού Κέντρου Westfield στο Λονδίνο, όταν ένας ανήλικος πέταξε καναπέ, βάρους 15 κιλών από τον τελευταίο όροφο.

Βίντεο από κλειστό κύκλωμα, που δόθηκε στη δημοσιότητα, δείχνει τον 16χρονο να πετάει τον καναπέ από μεγάλο ύψος πριν πέσει στο ισόγειο.

Οι παρευρισκόμενοι έπαθαν σοκ, καθώς ο μπλε στρογγυλός καναπές των 15 κιλών κατέληξε στο έδαφος, αφού πρώτα έπεσε από ύψος 15 μέτρων.

Τρεις άνθρωποι φάνηκαν να κάνουν ένα μικρό σάλτο προς τα εμπρός, τη στιγμή που πέφτει το βαρύ έπιπλο, κοιτάζοντας πίσω έντρομοι τον καναπέ, που βρισκόταν μόλις λίγα εκατοστά μακριά τους.

Ο 16χρονος έσπευσε να το βάλει στα πόδια, ενώ ο φίλος του βιντεοσκοπούσε το περιστατικό.

Και οι δύο συνελήφθησαν λίγο αφότου το βίντεο έγινε viral στο διαδίκτυο με τη λεζάντα «αποκλείεται να συνέβη, παραλίγο να σκοτώσει κάποιον».

Ο 15χρονος ομολόγησε την πράξη του και στις 20 Μαΐου, το Δικαστήριο ανηλίκων του Στράτφορντ του επέβαλε 12μηνη εποπτεία ανηλίκου, κατ’ οίκον περιορισμό για τρεις μήνες, και πρόστιμο 426 λιρών.

Ο 16χρονος ταραχοποιός που πέταξε την πολυθρόνα αξίας 500 λιρών, παραδέχθηκε αυτό που έκανε, με το ίδιο δικαστήριο να του επιβάλλει οκτάμηνη Εντολή Κράτησης και Εκπαίδευσης.

Όπως έγινε γνωστό, ο 15χρονος δράστης είχε ξανακάνει κάτι παρόμοιο και είχε επιδείξει αντικοινωνική συμπεριφορά, καθώς είχε πετάξει «βότσαλα και πέτρες» από το ίδιο σημείο, για αυτό και του είχε απαγορευτεί η είσοδος στο Westfield. Σύμφωνα με τις αρχές, τα αγόρια είχαν δηλώσει, πως «δεν πίστεψαν ποτέ ότι ο καναπές θα χτυπούσε κάποιον και ότι κάνουν τακτικά φάρσες, συμπεριλαμβανομένης της ρίψης αντικειμένων από γέφυρες και τρένα. Και πως πίστευαν ότι ήταν αστείο».

Ο 16χρονος είπε στους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ότι το περιστατικό «δεν ήταν και τόσο σοβαρό», και ότι το χειρότερο αποτέλεσμα θα ήταν να χρειαστεί κάποιος «νοσοκομειακή περίθαλψη».

Καταδικάζοντας τον 15χρονο την περασμένη εβδομάδα, η δικαστής δήλωσε: «Αυτή είναι μια υπόθεση που έχει τραβήξει πολύ την προσοχή. Και γιατί να μην την τραβήξει; Το βιντεοσκοπήσατε και το αναρτήσατε στο διαδίκτυο».

Ένας σύμβουλος της Υπηρεσίας Ανηλίκων περιέγραψε τη στάση των αγοριών ως «μπλαζέ», προσθέτοντας ότι «δεν το παίρνουν στα σοβαρά και ότι το βλέπουν σαν διασκέδαση.

Ωστόσο, έχουν πλήρη επίγνωση των συνεπειών και ότι κάποιος θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί σοβαρά», καταλήγει.