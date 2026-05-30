Ένα βίντεο από την πρωινή προπόνηση των Αμερικανών στρατιωτικών επάνω στο «ελαφρύ» αεροπλανοφόρο USS Boxer, το οποίο συμμετέχει σε επιχειρήσεις στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού και στη Μέση Ανατολή, δημοσίευσε η ιταλική Larepubblica στο Instagram.

Το εν λόγω βίντεο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε αυτό εικονίζεται και ένας υψηλός προσκεκλημένος, ο οποίος βρίσκεται πάνω στο πλοίο και μάλιστα λαμβάνει μέρος στην προπόνηση, προσπαθώντας να συμβαδίσει με τους στρατιωτικούς.

Πρόκειται για τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος φορώντας ένα γκρι T-shirt με τη στάμπα “This is War” (σ.σ αυτό είναι πόλεμος) κι ένα πιο σκούρο σόρτς, προσπαθεί να συμμετάσχει καλύτερα μπορεί στο τρέξιμο, τους κοιλιακούς, τα κατακόρυφα και τις υπόλοιπες ασκήσεις των μελών του πληρώματος του αεροπλανοφόρου.