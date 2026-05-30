Δεκαοκτώ άνθρωποι, εκ των οποίων δέκα παιδιά, σκοτώθηκαν όταν το φορτηγό στο οποίο επέβαιναν ανετράπη σήμερα στο ανατολικό Αφγανιστάν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του κυβερνήτη της επαρχίας Λαγκμάν.

«Το όχημα μετέφερε οικογένειες Αφγανών που επέστρεφαν» από το Πακιστάν, όπου ζούσαν προηγουμένως, είπε ο Αμπντούλ Μαλίκ Νιαζάι. Το τροχαίο συνέβη στον δρόμο που συνδέει το Τζαλαλαμπάντ (ανατολικά) και Καμπούλ.

؛ د لغمان ولایت په مربوطاتو کې د کډوالو د لېږد یو موټر د چپه کېدو له امله لږ تر لږه ۱۸ کسانو ژوند له لاسه ورکړی او ۲۹ نور ټپیان شوي دي.#خبر #خبرونه #افغانستان https://t.co/EEYFflLPAM — Afghan Now – افغان‌ناو (@AfghanNow22) May 30, 2026

«Δεκαοκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων δέκα παιδιών, πέντε γυναικών και τριών ανδρών. Είκοσι εννέα άλλοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

لغمان ولایت کې د مهاجرو یو موټر د قرغیو ولسوالۍ د سرخکانو څلورلارې ته نږدې چپه شوی، چې له امله یې ۱۸ تنه مړه او ۲۹ نور ټپیان شوي دي. پېښه نن سهار رامنځته شوې او ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي.@afgn_news24 pic.twitter.com/CnSkHZ2qf4 — Afghanistan News24 (@afgn_news24) May 30, 2026

Το Ισλαμαμπάντ έχει αυστηροποιήσει σημαντικά την πολιτική απέναντι στους Αφγανούς μετανάστες και πρόσφυγες στη χώρα.

At least 18 people were killed and 29 others injured when a vehicle carrying returning refugees overturned on the Kabul–Jalalabad highway in eastern Laghman province on Saturday morning.https://t.co/v75vqGTmEQ#Laghman #Afghanistan #KabulJalalabadHighway #RoadAccident… — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) May 30, 2026

Από την αρχή του έτους, 447.400 Αφγανοί έχουν επιστρέψει από το Πακιστάν, σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οικογένειες Αφγανές που επιστρέφουν στη χώρα τους συχνά ταξιδεύουν με φορτηγά μεταφέροντας ό,τι υπάρχοντα καταφέρνουν να φέρουν από το Πακιστάν.

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά στο Αφγανιστάν, εν μέρει λόγω της κακής κατάστασης των δρόμων μετά από δεκαετίες πολέμων, επικίνδυνης οδήγησης και έλλειψης κανονισμών.

Τον Αύγουστο του 2025, 78 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 19 παιδιών, σκοτώθηκαν όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε Αφγανούς που επέστρεφαν από το Ιράν συγκρούστηκε με ένα φορτηγό και μια μοτοσικλέτα στο δυτικό Αφγανιστάν, σε ένα από τα πλέον πολύνεκρα τροχαία δυστυχήματα των τελευταίων ετών στη χώρα.