Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης, τέσσερα πλοία διέσχισαν τη γραμμή του αμερικανικού αποκλεισμού αφού απέπλευσαν από ιρανικά λιμάνια.

Όλα τα πλοία είναι μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, εκ των οποίων τρία φέρουν ιρανική σημαία και το τέταρτο, το Tava 4, είναι νηολογημένο στις Κομόρες.

Από την επιβολή του αποκλεισμού στις 15:00 τη Δευτέρα, τα πλοία που τον διέσχισαν και έχουν καταγραφεί στα δεδομένα του Marine Traffic είναι:

Το Azargoun – αναχώρησε από το λιμάνι του Σαχίντ Ρατζί και διέσχισε τον αποκλεισμό γύρω στις 16:00 και, όπως φαίνεται, έχει πλεύσει προς την Βομβάη στη βορειοδυτική Ινδία.

Το Ashkan 3 – αναχώρησε από το λιμάνι Καμπαχάρ στο ανατολικό Ιράν λίγο μετά τις 12:00 και αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να βρίσκεται στο Καράτσι του Πακιστάν.

Το Shabdis – το οποίο επίσης αναχώρησε από το Καμπαχάρ και διέσχισε τον αποκλεισμό γύρω στις 21:00 και εμφανίζεται να βρίσκεται στα ανοικτά της νοτιοδυτικής ακτής της Ινδίας κοντά στο Κεράλα, με προορισμό το Ζουχάι στην Κίνα.

Το Tava 4 – απέπλευσε από το Μπαντάρ Ιμάμ Χομεϊνί στο Ιράν και διέσχισε τη γραμμή αποκλεισμού στις 13:00, αναφέρεται ότι βρίσκεται στα ανοικτά της δυτικής ακτής της Ινδίας και κατευθύνεται προς το λιμάνι Τζαβαχαρλάλ Νεχρού κοντά στη Βομβάη.

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στις θέσεις που ανέφεραν τα ίδια τα πλοία μέσω των δεδομένων παρακολούθησής τους. Ωστόσο, ορισμένα σκάφη ενδέχεται να έχουν απενεργοποιήσει τους ανιχνευτές τους ή να μεταδίδουν ψευδή θέση, μια πρακτική γνωστή ως «spoofing».

