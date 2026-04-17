Σκηνές έντασης αλλά και ανησυχίας εκτυλίχθηκαν στη Νάπολη, όταν ένοπλοι ληστές εισέβαλαν σε υποκατάστημα της Credit Agricole στην περιοχή Vomero, στην πλατεία Medaglie d’Oro.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον τρεις δράστες μπήκαν στην τράπεζα λίγο πριν το μεσημέρι και κράτησαν περίπου 25 άτομα ως ομήρους, μεταξύ των οποίων πελάτες και εργαζόμενοι. Οι όμηροι απελευθερώθηκαν έπειτα από λίγες ώρες, χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί.

 

Οι ληστές φαίνεται πως είχαν προετοιμάσει μεθοδικά την επιχείρηση, καθώς στόχευσαν θυρίδες ασφαλείας και όχι τα ταμεία. Εκτιμάται ότι άνοιξαν εκατοντάδες θυρίδες, ενώ το ύψος της λείας παραμένει άγνωστο. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και των καραμπινιέρων απέκλεισαν την περιοχή, ενώ στο σημείο επιχείρησαν και ειδικές μονάδες.

Ωστόσο, κατά την έφοδο των αστυνομικών, οι δράστες είχαν ήδη διαφύγει, ανοίγοντας τρύπα στο πάτωμα της τράπεζας που οδηγούσε στο αποχετευτικό δίκτυο,  μια μέθοδος που παραπέμπει σε οργανωμένο σχέδιο τύπου «υπόγειας διαφυγής».

 

 

Το Napoli News έχει αποκλειστικές εικόνες από τις τραπεζικές θυρίδες, από τις οποίες σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ένοπλοι ληστές υφάρπαξαν χρηματικά ποσά και άλλα αντικείμενα, χωρίς ακόμη να έχει γίνει ακριβής καταγραφή των κλοπιμαίων.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών, με τις αρχές να εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και πιθανές συνεργασίες.

 

 

 

 

Καυστικό το σχόλιο μίας γυναίκας στο άκουσμα της συγκεκριμένης είδησης:

«Στη Rai άκουγα να λένε! Για έναν τύπο, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα!! Παραθέτω επί λέξει: (σίγουρα άπειροι όποιοι θα πάρκαραν το αυτοκίνητο κοντά στην τράπεζα!!!!). Ε, λοιπόν ήταν ακριβώς ένα δόλωμα για να αποσπάσουν την προσοχή ενώ αυτοί έφευγαν από ποιος ξέρει πού!! Ναι, άπειροι! Στο μεταξύ παιδιά, ταιριάζει γάντι με αυτές τις αυξήσεις! Πάντως ευχαριστούμε Netflix, διδάσκεις πολλά σε αυτόν τον τομέα».

