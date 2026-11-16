Ένας δημοσιογράφος δολοφονήθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μεξικό, η δέκατη τέτοια δολοφονία φέτος σε μια από τις πιο επικίνδυνες χώρες για δημοσιογράφους.

Η ειδησεογραφική πύλη Enfoque Informativo ανέφερε την Κυριακή ότι η σορός του Εντουάρδο Φλόρες βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο τουριστικό θέρετρο Ακαπούλκο.

Η εισαγγελία στην πολιτεία Γκερέρο, όπου βρίσκεται το Ακαπούλκο, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα.

«Αυτή η επίθεση δεν αφαιρεί μόνο τη ζωή ενός συναδέλφου, ενός φίλου και ενός πολύτιμου ανθρώπου· αποτελεί άμεση επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης και στο δικαίωμα της κοινωνίας να ενημερώνεται», τόνισε το μέσο ενημέρωσης σε ανακοίνωσή του.

«Δεν θα μας φιμώσουν. Θα συνεχίσουμε να δημοσιογραφούμε με την ίδια αποφασιστικότητα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με καταμέτρηση των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (RSF), δέκα δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί στο Μεξικό από την αρχή του έτους.

Η Γκερέρο είναι μια από τις πιο βίαιες πολιτείες του Μεξικού. Δεν είναι ακόμη γνωστό αν ο θάνατος του Φλόρες σχετίζεται με τη δημοσιογραφική του δουλειά.

Εργαζόταν σε θέματα ασφάλειας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξαφανίσεων, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης του, το οποίο απαίτησε μια «ενδελεχή, διαφανή, επαγγελματική και άμεση» έρευνα.

Μεγάλος αριθμός δολοφονιών δημοσιογράφων μένει ατιμώρητος, σύμφωνα με αναφορές από διάφορες ΜΚΟ.