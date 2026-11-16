Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι στον στρατό των ΗΠΑ δεν έχει διατεθεί παρά μόνο μια στρατιωτική βάση στη χώρα του, έπειτα από έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου που αποκάλυψε ασυνήθιστα μεγάλη ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών σε τουλάχιστον άλλη μια στρατιωτική εγκατάσταση.

Η έρευνα, η οποία μεταδόθηκε τον Οκτώβριο, περιείχε σειρά αποδείξεων για την παρουσία αεροσκαφών, την εγκατάσταση τουλάχιστον δέκα στρατιωτικών σκηνών και μεγάλα έργα υποδομής στην αεροπορική βάση Τάουρα, όχι μακριά από το λιμάνι της Γουαγιακίλ.

Η ανάπτυξη αυτή καταγράφηκε προτού συμπληρωθεί ένας χρόνος από την αρνητική ψήφο των πολιτών του Ισημερινού στο δημοψήφισμα που οργανώθηκε με προεδρική πρωτοβουλία ώστε να καταστεί εκ νέου εφικτή η εγκατάσταση ξένων στρατιωτικών βάσεων. Ήγειρε ερωτήματα ως ακόμη και στα κορυφαία κλιμάκια της ιεραρχίας των ενόπλων δυνάμεων του Ισημερινού.

Ο Νομπόα διαβεβαίωσε ότι η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην εγκατάσταση αυτή αφορούσε «προσωρινές δραστηριότητες», στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας.

«Υπήρξε ξαφνικά μια συγκεκριμένη αποστολή, μια συγκεκριμένη επιχείρηση», είπε στο μέσο ενημέρωσης Altavoz. «Συνεργαζόμαστε», πάντως «αυτή δεν είναι βάση των ΗΠΑ, είναι βάση του Ισημερινού», επέμεινε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο πρόεδρος Νομπόα δεν αναφέρθηκε σε αεροσκάφη, ενώ απέφυγε να απαντήσει σε αίτημα του δημοσιογράφου να επισκεφθεί τη βάση Τάουρα.

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι παρατήρησε μεγάλης έκτασης έργα σε αυτή την εγκατάσταση, φτιαγμένη πριν από δεκαετίες, ταυτοποίησε περίπου 20 αμερικανικές στρατιωτικές πτήσεις το διάστημα ανάμεσα στον Ιούνιο και στα μέσα του Οκτωβρίου, ενώ στην κατοχή του περιήλθαν έγγραφα που κάνουν λόγο για παρουσία Aμερικανών στρατιωτικών στη βάση.

Έγιναν διάφορες πτήσεις που συνδέουν την Τάουρα με αμερικανικές εγκαταστάσεις, ιδίως με την αεροναυτική βάση των πεζοναυτών στο Τσέρι Πόιντ, στη Βόρεια Καρολίνα, και αυτή στο Ντόβερ, στη Ντέλαγουερ, με ενδιάμεσους σταθμούς στο Πουέρτο Ρίκο και στον Παναμά.

Το AFP εξάλλου συμβουλεύθηκε επιστολή συνταγμένη τον Σεπτέμβριο, στην οποία ο τότε αρχηγός του γενικού επιτελείου αεροπορίας, ο Μαουρίσιο Σαλασάρ, ζητούσε αποσαφηνίσεις για τη νομιμότητα της ανάπτυξης.

Ο Σαλασάρ κατόπιν απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του.

Το Κίτο και η Ουάσινγκτον έχουν ενισχύσει θεαματικά τη συνεργασία τους στον αγώνα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών. Ωστόσο, το εύρος της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής δεν είναι απόλυτα σαφής.

Ούτε το αμερικανικό Πεντάγωνο, ούτε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), ούτε η Πολεμική Αεροπορία του Ισημερινού απάντησαν όταν το Γαλλικό Πρακτορείο τους ζήτησε σχόλιο αφού μεταδόθηκε η έρευνά του.