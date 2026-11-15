Μια λαοθάλασσα εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών κατέκλυσε την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου, την Πράγα στην Τσεχία, υψώνοντας φωνή διαμαρτυρίας ενάντια στο κυβερνητικό σχέδιο που αλλάζει ριζικά το μοντέλο χρηματοδότησης των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Οι διαδηλωτές εναντιώνονται στην πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της ραδιοτηλεόρασης, εντάσσοντας τη χρηματοδότησή της απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τους επικριτές, η κίνηση αυτή αποτελεί ευθεία απειλή για την ανεξαρτησία και την οικονομική επιβίωση των φορέων.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο όγκος του πλήθους ξεπέρασε κατά πολύ τους 200.000 συμμετέχοντες της αντίστοιχης διαδήλωσης του περασμένου Μαρτίου. Πολλοί εκτιμούν πως πρόκειται ίσως για τη μαζικότερη κινητοποίηση στην Τσεχία μετά τη Βελούδινη Επανάσταση του 1989, η οποία οδήγησε στην πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος και την ανάδειξη του Βάτσλαβ Χάβελ.

Ο Μίκουλας Μίναρ, επικεφαλής της οργάνωσης «Εκατομμύρια Στιγμές για τη Δημοκρατία» που συντόνισε την κινητοποίηση, ανέφερε ότι «μεταξύ 350.000 και 450.000 ανθρώπων» έδωσαν το «παρών» μέχρι το απόγευμα.

Οι συγκεντρωμένοι γέμισαν τους σταθμούς του μετρό και το πάρκο Λέτνα, κρατώντας πλακάτ με μηνύματα όπως: «Κάτω τα χέρια από τα μέσα ενημέρωσης» και «Αφήστε τα μέσα ενημέρωσης να ασχοληθούν με τους πολιτικούς». Η ατμόσφαιρα είχε και συμβολικό χαρακτήρα ενόψει της επετείου της 17ης Νοεμβρίου (ημέρα μνήμης για τη Βελούδινη Επανάσταση), με πολλούς να φορούν χάρτινα τριγωνικά καπέλα, τιμώντας μια κλασική φιγούρα κινουμένων σχεδίων της τσεχικής τηλεόρασης.

«Πρέπει να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για να τα ελέγξει, να μειώσει τη χρηματοδότησή τους και να επηρεάσει ό,τι μεταδίδουν», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο προγραμματιστής Γιαν Σνάζελ, που βρέθηκε στο συλλαλητήριο. Στο ίδιο μήκος κύματος και η 72χρονη συνταξιούχος Μιλάνα Ρουντολφόβα, η οποία δήλωσε στο Reuters: «Γνωρίζω ότι ολόκληρη η Τσεχική Τηλεόραση αποτελεί εγγύηση αλήθειας και αντικειμενικότητας. Αν δεν έχουμε δημόσια τηλεόραση και ραδιόφωνο, τότε, δυστυχώς, δεν θα μπορούμε πια να πιστέψουμε τίποτα».

Στο βήμα ανέβηκαν φοιτητές, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και ιστορικοί αντιφρονούντες που είχαν συνυπογράψει τη διακήρυξη «Χάρτα 77».

Αντιδράσεις για τη διαδικασία και τις περικοπές

Η νομοθετική πρωτοβουλία ανήκει στη λαϊκιστική κυβέρνηση του δισεκατομμυριούχου πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις, η οποία υποστηρίζεται από το ακροδεξιό SPD και το ευρωσκεπτικιστικό κόμμα των Αυτοκινητιστών. Ο κυβερνητικός συνασπισμός, που συχνά έχει κατηγορήσει τα ΜΜΕ (δημόσια και ιδιωτικά) για μεροληψία, σχεδιάζει να καταργήσει το μηνιαίο τέλος των 205 κορωνών (περίπου 9,43 δολάρια ανά νοικοκυριό).

Ο Μπάμπις υπεραμύνεται του σχεδίου του, λέγοντας ότι απλώς υλοποιεί την υπόσχεσή του για οικονομική ελάφρυνση των πολιτών. Ωστόσο, η νέα ρύθμιση προβλέπει περικοπή της χρηματοδότησης κατά 15%, ρίχνοντας τον προϋπολογισμό της τηλεόρασης στα επίπεδα του 2008 και του ραδιοφώνου στο 2005, κάτι που, σύμφωνα με τους ιθύνοντες των σταθμών, είναι μη βιώσιμο. Το κλίμα είχε ήδη οξυνθεί νωρίτερα τον Νοέμβριο, όταν οι εργαζόμενοι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση προχώρησαν σε 24ωρη απεργία.

Οι επικριτές καταγγέλλουν ότι η μεταφορά του μπάτζετ στον κρατικό προϋπολογισμό ανοίγει τον δρόμο για ωμές πολιτικές παρεμβάσεις, παραλληλίζοντας την τακτική με τις μεθοδεύσεις του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία. Παράλληλα, η αντιπολίτευση και φορείς της κοινωνίας των πολιτών επικρίνουν τον αιφνιδιαστικό τρόπο με τον οποίο προωθήθηκε το αρχικό νομοσχέδιο μέσα στη νύχτα τον περασμένο Οκτώβριο, ζητώντας την άμεση απόσυρσή του.

«Μια εκλεγμένη κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να κυβερνά, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και να διαλύει δημοκρατικούς θεσμούς», ξεκαθάρισε από πλευράς του ο Μίκουλας Μίναρ, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την εξουσία: «Αποδείξτε ότι στόχος σας δεν είναι να αποκτήσετε τον έλεγχό τους και επιτρέψτε σε ειδικούς να προτείνουν ουσιαστικές δικλείδες ασφαλείας για την ανεξαρτησία των θεσμών από την πολιτική εξουσία».