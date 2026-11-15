Σοβαρές θεσμικές αστοχίες και διοικητικά κενά στις διαδικασίες ελέγχου των αμερικανικών πανεπιστημίων αναδεικνύει αποκαλυπτική έρευνα της Washington Post, βασισμένη σε εκατοντάδες σελίδες δικαστικών εγγράφων, εμπιστευτικών πανεπιστημιακών αρχείων και επικοινωνιών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Tulane της Νέας Ορλεάνης, το οποίο απένειμε πτυχίο στον 25χρονο σήμερα Τέιτ Γουέστον από το Όστιν του Τέξας ενόσω διερευνούσε καταγγελία βιασμού που είχε υποβάλει εναντίον του η συμφοιτήτριά του, Κάμερον Λιούις.

Όταν εκδόθηκε η οριστική απόφαση αποβολής του, ο τίτλος σπουδών είχε ήδη χορηγηθεί χωρίς δυνατότητα ανάκλησης, ενώ ο ίδιος έγινε αργότερα δεκτός στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Washington and Lee στη Βιρτζίνια.

Η καταγγελία του 2021 και το τέχνασμα με τις πιστωτικές μονάδες

Η 26χρονη σήμερα Κάμερον Λιούις (τότε 21 ετών) και ο Γουέστον γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 2021 μέσω της εφαρμογής Bumble και είχαν συναντηθεί δύο φορές χωρίς ερωτική επαφή. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η ίδια, τα ξημερώματα της 19ης Σεπτεμβρίου 2021 ο Γουέστον μετέβη στο σπίτι όπου διέμενε μόνη της εκτός πανεπιστημιούπολης, αγνόησε την άρνησή της, την ακινητοποίησε στο κρεβάτι, άσκησε πίεση στον λαιμό της ώστε να μην αντισταθεί ή φωνάξει και προχώρησε σε μη συναινετικές σεξουαλικές πράξεις.

Πέντε λεπτά μετά την αποχώρησή του, η φοιτήτρια κάλεσε την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο της Νέας Ορλεάνης, όπου συλλέχθηκε βιολογικό υλικό και καταγράφηκαν στην ιατρική έκθεση μικρές ερυθρές κηλίδες στον λαιμό της. Φοβούμενη αντίποινα, δεν αποκάλυψε αμέσως το πλήρες όνομά του στην αστυνομία, ενώ οι υπηρεσίες του Tulane χρειάστηκαν περίπου τρεις μήνες, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021, οπότε η Λιούις έδωσε το μικρό του όνομα, το αντικείμενο σπουδών και φωτογραφία του από το Bumble για να τον ταυτοποιήσουν.

Στις 15 Μαρτίου 2022 το Tulane ενημέρωσε εγγράφως τον Γουέστον για την έναρξη πειθαρχικής έρευνας, εκτός του ομοσπονδιακού πλαισίου Title IX και χωρίς ζωντανή ακρόαση, με το επιχείρημα ότι το συμβάν έλαβε χώρα εκτός πανεπιστημιούπολης και τον Απρίλιο του 2022 έκανε δεκτό το αίτημα αναστολής της διαδικασίας λόγω παράλληλης αστυνομικής έρευνας, απαγορεύοντάς του την είσοδο στο campus και την εγγραφή σε νέα μαθήματα για το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.

Παρότι τον Μάιο του 2022 η υπεύθυνη της υπόθεσης διαβεβαίωσε τη Λιούις ότι ο καταγγελλόμενος δεν θα μπορούσε να αποφοιτήσει, ο Γουέστον εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι του έλειπαν μόλις εννέα πιστωτικές μονάδες: εγγράφηκε το καλοκαίρι του 2022 στο δημόσιο Πανεπιστήμιο Texas State κοντά στο Όστιν, ολοκλήρωσε τα μαθήματα, πέτυχε τη μεταφορά των μονάδων στον φάκελό του στο Tulane και μέχρι τον Οκτώβριο του 2022 είχε ήδη λάβει το πτυχίο του, αποκαλύπτοντας την παντελή έλλειψη συντονισμού μεταξύ της πειθαρχικής υπηρεσίας και της γραμματείας έκδοσης τίτλων σπουδών.

Η αποβολή, η εισαγωγή στη Νομική και η δικαστική συμφωνία

Μετά την επανεκκίνηση της έρευνας στα τέλη του 2022, κατά την οποία ο Γουέστον αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συναίνεση, η ερευνήτρια Ζακλίν Μπάρμπερ κατέληξε τον Απρίλιο του 2023 στο πόρισμα ότι ο φοιτητής έφερε πειθαρχική ευθύνη για σεξουαλική επίθεση και επέβαλε την ποινή της οριστικής αποβολής, η οποία οριστικοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2023 μετά την απόρριψη της προσφυγής του. Εντούτοις, το πτυχίο του δεν ανακλήθηκε, καθώς ο τότε κανονισμός του Tulane επέτρεπε την ανάκληση μόνο για ακαδημαϊκή απάτη ή λογοκλοπή.

Έναν χρόνο αργότερα, στις 16 Απριλίου 2024, ο Γουέστον έγινε δεκτός στη Νομική Σχολή του Washington and Lee University στο Λέξινγκτον της Βιρτζίνια, παρότι οι υπεύθυνοι εισαγωγών γνώριζαν από δικό του δισέλιδο υπόμνημα την αποβολή του και την εκκρεμή αστυνομική έρευνα. Μάλιστα, το ίδρυμα δεν τον απομάκρυνε ούτε τον Νοέμβριο του 2024, όταν η Λιούις έστειλε τα πορίσματα του Tulane στην κοσμήτορα προειδοποιώντας για την ασφάλεια των φοιτητών, διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα αντιμετωπιζόταν ως αθώος μέχρι να υπάρξει δικαστική κρίση.

Η ποινική διαδικασία ακολούθησε τα εξής κρίσιμα ορόσημα:

Αρχές 2025: Πάνω από τρία χρόνια μετά την καταγγελία, ολοκληρώθηκε η ανάλυση του βιολογικού υλικού και εκδόθηκε ένταλμα λήψης DNA από τον Γουέστον, οδηγώντας σε ταυτοποίηση.

Δεκέμβριος 2025 – 2026: Ο Γουέστον συνελήφθη και του απαγγέλθηκε κατηγορία για βιασμό δεύτερου βαθμού.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026: Μέσω συμφωνίας με την εισαγγελία της Νέας Ορλεάνης, ο 25χρονος δήλωσε ένοχος για δύο ηπιότερα αδικήματα, κακουργηματική σωματική επίθεση δεύτερου βαθμού και πλημμεληματική σεξουαλική επίθεση και καταδικάστηκε σε τριετή επιτήρηση, αποφεύγοντας την εγγραφή του στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων, με τους συνηγόρους του να επιμένουν ότι αρνείται τον βιασμό.

Οι αντιδράσεις των ιδρυμάτων και η μαρτυρία της Κάμερον Λιούις

Μόνο έπειτα από τα ερωτήματα της Washington Post στα τέλη Οκτωβρίου 2026, οπότε ενημερώθηκαν για πρώτη φορά ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο του Washington and Lee, η Νομική Σχολή ανακοίνωσε στις αρχές Νοεμβρίου 2026 ότι θέτει τον Γουέστον σε άδεια και αναθέτει σε εξωτερική δικηγορική εταιρεία τον έλεγχο των διαδικασιών εισαγωγής. Από την πλευρά του, το Tulane δήλωσε ότι τροποποίησε τον κανονισμό του ώστε να μην επιτρέπεται η αποφοίτηση φοιτητών όσο εκκρεμούν έρευνες που επισύρουν αποβολή, ενώ επανεξετάζει και το πλαίσιο ανάκλησης πτυχίων, ένα φαινόμενο που, όπως επισημαίνει η εξειδικευμένη δικηγόρος Λόρα Νταν, τροφοδοτείται από τη μεγάλη διακριτική ευχέρεια των ιδρυμάτων να παγώνουν πειθαρχικές διαδικασίες υπό τον φόβο προσφυγών.

Η Κάμερον Λιούις, που συνεχίζει σήμερα τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Tulane και συμφώνησε να δημοσιοποιηθεί το όνομά της, περιέγραψε τις βαριές ψυχολογικές επιπτώσεις της υπόθεσης, τους εφιάλτες, την αϋπνία, τις απουσίες, την ανάγκη να πετάξει το κρεβάτι της, αλλά και τις περιόδους που σκέφτηκε να εγκαταλείψει τις σπουδές ή να βάλει τέλος στη ζωή της.

Κατηγορώντας ευθέως τους θεσμούς ότι αντί να την προστατεύσουν την άφησαν «παγιδευμένη», υπογράμμισε μετά την ακροαματική διαδικασία ότι, πέρα από την ποινική έκβαση, ζητά πλέον λογοδοσία από τη διοίκηση του Tulane για τις αθετημένες διαβεβαιώσεις και τις πολυετείς καθυστερήσεις.