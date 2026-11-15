Διευκρινίσεις σχετικά με την πρώην Διευθύντριά της, Άλις Χουάνγκ, η οποία βαρύνεται με υποψίες για κατασκοπεία, έδωσε την Κυριακή (15/11), η Megaspeed International. Η εταιρεία διαχείρισης κέντρων δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη, βρίσκεται ήδη υπό έρευνα, καθώς φέρεται να λειτουργούσε ως μεσάζων για τη διοχέτευση μικροτσίπ της Nvidia στην Κίνα. Σύμφωνα με τη Megaspeed, η κα Χουάνγκ αποτελεί παρελθόν από το δυναμικό της εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα, η Megaspeed φέρεται να διευκόλυνε κινεζικές επιχειρήσεις να παρακάμψουν τους περιορισμούς εξαγωγών των ΗΠΑ. Η πρακτική τους φέρεται να περιλάμβανε την αγορά προηγμένων τσιπ της Nvidia με την επίφαση της χρήσης τους σε κέντρα δεδομένων της Νοτιοανατολικής Ασίας, ενώ στην πραγματικότητα αυτά προωθούνταν στην κινεζική αγορά.

Το όνομα της Άλις Χουάνγκ έχει συνδεθεί από τα ΜΜΕ των ΗΠΑ με τις μυστικές υπηρεσίες του Πεκίνου, κατηγορίες τις οποίες η κινεζική κυβέρνηση έχει διαψεύσει κατηγορηματικά. Επιπλέον, η πρώην Διευθύντρια φέρεται να διατηρούσε προσωπικό δεσμό με τον συνιδρυτή της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος την περασμένη Πέμπτη υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Σε σχετική ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), η εταιρεία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η κα Άλις Χουάνγκ αποχώρησε επίσημα από τη Megaspeed στις 30 Αυγούστου 2025 και πλέον δεν κατέχει κανέναν ρόλο στην εταιρεία», προσθέτοντας πως: «Η Megaspeed δεν σχολιάζει προσωπικά ή ιδιωτικά ζητήματα που αφορούν την κα Χουάνγκ».

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Νοεμβρίου, μέσα από εσωτερική επιστολή προς τους εργαζόμενους της Nvidia, ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε παραδεχτεί τη συμμετοχή του σε εξωσυζυγική σχέση, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητα της γυναίκας, προτού οδηγηθεί σε παραίτηση λίγες ημέρες αργότερα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του τεχνολογικού κολοσσού έχει προαναγγείλει έρευνα για την υπόθεση, την ώρα που τρεις Πρόεδροι Επιτροπών του αμερικανικού Κογκρέσου τον έχουν καλέσει σε κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση στις 18 Νοεμβρίου.

«Ισχυρισμοί που δεν υποστηρίζονται από επαληθεύσιμα στοιχεία»

Από την πλευρά της, η Megaspeed υπεραμύνεται της νομιμότητάς της, υπογραμμίζοντας ότι «διεξάγει νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες». Παράλληλα, σημειώνει ότι τελεί εν γνώσει των δημοσιευμάτων «που περιέχουν ισχυρισμούς σχετικά με τις δραστηριότητές μας, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις παγκόσμιες λειτουργίες μας, οι οποίοι δεν υποστηρίζονται από επαληθεύσιμα στοιχεία».

Για να διαλευκάνει την υπόθεση της συμμόρφωσης με τους αυστηρούς αμερικανικούς νόμους περί εξαγωγών, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει ήδη προσλάβει εξωτερικούς Νομικούς Συμβούλους «για τη διενέργεια ενδελεχούς εσωτερικής έρευνας».

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές της Σιγκαπούρης αποκάλυψαν ότι διακομιστές εξοπλισμένοι με εξελιγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης εξάγονταν αρχικά στη Μαλαισία, με την υποψία ότι στη συνέχεια κατέληγαν σε τρίτες χώρες, παραβιάζοντας έτσι τις τελωνειακές δηλώσεις. Όπως επιβεβαίωσε η τοπική αστυνομία, οι έρευνες γύρω από τη Megaspeed «βρίσκονται σε εξέλιξη».

Τέλος, έχει γίνει γνωστό πως ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο, οι Αρχές της πόλης-κράτους είχαν απαγορεύσει την είσοδο στην Άλις Χουάνγκ, διαπιστώνοντας πως είχε προσκομίσει ανακριβή στοιχεία στο πλαίσιο των ερευνών για τη Megaspeed.