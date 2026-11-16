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Ευχάριστα ήταν τα νέα από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Χρήστος Τζόλης, μετά την τελευταία προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας εν όψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Σερβία.
Ο μεσοπιθετικός της Άρσεναλ, όπως και ο Φώτης Ιωαννίδης, ένιωσε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση της «γαλανόλευκης» και υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση και η έκταση του προβλήματος.
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