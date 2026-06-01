Στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, η ένταση γύρω από το κέντρο κράτησης μεταναστών της ICE Delaney Hall, έχει μετατραπεί τις τελευταίες ημέρες σε πολιτική και κοινωνική κρίση πρώτης γραμμής, με τον δήμαρχο Ρας Μπαράκα να επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά από επαναλαμβανόμενα επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις.

Απαγόρευση κυκλοφορίας τις νυκτερινές ώρες μέχρι το ξημέρωμα

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ από τις 21:00 έως τις 06:00, σε ακτίνα περίπου 800 μέτρων γύρω από την ιδιωτική δομή κράτησης χωρητικότητας περίπου 1.000 κλινών, η οποία βρίσκεται υπό τη διαχείριση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement). Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο περιορισμός θα ισχύει «μέχρι νεωτέρας», καθώς η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως δυναμικά επιδεινούμενη.

Συλλήψεις, δακρυγόνα και κλιμάκωση της έντασης έξω από το Delaney Hall

Οι τελευταίες νύχτες έξω από το Delaney Hall έχουν σημαδευτεί από συγκρούσεις. Διαδηλωτές που παραμένουν σταθερά συγκεντρωμένοι έξω από τη δομή επιχειρούν, σύμφωνα με τις αρχές, να παρακάμψουν τα αστυνομικά μπλόκα, ενώ η αστυνομία απαντά με χρήση δακρυγόνων και προχωρά σε συλλήψεις.

Ο δήμαρχος Μπαράκα υποστήριξε σε ανακοίνωσή του ότι «η κατάσταση επιδεινώνεται» και έκανε λόγο για συλλήψεις ατόμων που βρέθηκαν να φέρουν όπλα, στοιχείο που όπως είπε, καταδεικνύει την κρισιμότητα της απειλής στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, το σκηνικό γύρω από το κέντρο έχει μετατραπεί σε σημείο συνεχούς παρουσίας διαδηλωτών αλλά και ακροδεξιών αντιδιαδηλωτών, οι οποίοι εκφράζουν τη στήριξη τους στην πολιτική της ICE, σύμφωνα με ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων όπως το Associated Press και τοπικών δίκτυων του Νιου Τζέρσεϊ, που περιγράφουν ένα σχεδόν «περιμετρικό μπλόκο διαμαρτυρίας» γύρω από τη δομή.

Από την απεργία πείνας στην πολιτική σύγκρουση

Η ένταση δεν ξεκίνησε από το μηδέν. Οι κινητοποιήσεις, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πυροδοτήθηκαν όταν κρατούμενοι στο Delaney Hall ξεκίνησαν απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες κράτησης.

Σε επιστολή στα ισπανικά, η οποία δημοσιοποιήθηκε από το δίκτυο υπεράσπισης μεταναστών Cosecha, περίπου 300 κρατούμενοι καταγγέλλουν ότι κρατούνται «χωρίς βάσιμο λόγο», ότι δεν έχουν επαρκή ιατρική φροντίδα και ότι η ποιότητα του φαγητού είναι ανεπαρκής.

Οι καταγγελίες αυτές αποτέλεσαν τον πυρήνα της αρχικής διαμαρτυρίας, η οποία γρήγορα επεκτάθηκε έξω από τη δομή, με ακτιβιστές, οργανώσεις και πολίτες να οργανώνουν καθημερινές κινητοποιήσεις.

Η παρέμβαση των αρχών και η πολιτική διάσταση

Οι αρχές του Νιου Τζέρσεϊ επιχείρησαν αρχικά να αποκλιμακώσουν την ένταση μεταφέροντας την ευθύνη ασφάλειας από την ομοσπονδιακή ICE στην πολιτειακή αστυνομία, ενώ δημιουργήθηκαν και ειδικές ζώνες για τις διαδηλώσεις, ώστε να αποφευχθεί η άμεση σύγκρουση.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν αμερικανικά ρεπορτάζ, το μέτρο δεν στάθηκε αρκετό για να αποτρέψει την αναζωπύρωση των επεισοδίων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν οι εντάσεις κλιμακώθηκαν εκ νέου.

Η πολιτική διάσταση της υπόθεσης είναι έντονη. Η τοπική και πολιτειακή ηγεσία των Δημοκρατικών έχει εκφράσει στήριξη σε αιτήματα για διαφάνεια και καλύτερες συνθήκες κράτησης, ενώ παράλληλα καλείται να διαχειριστεί ζητήματα δημόσιας τάξης.

Η Δημοκρατική βουλευτής Μίκι Σέριλ, σε δημόσιες τοποθετήσεις της, υπογράμμισε ότι η βία δεν μπορεί να αποτελέσει μέσο πολιτικής έκφρασης, επισημαίνοντας ότι η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει τη δημόσια ασφάλεια χωρίς να αγνοεί τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ICE στο επίκεντρο της διαμάχης

Το Delaney Hall βρίσκεται υπό τη διαχείριση της ICE, υπηρεσίας που τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο κριτικής για τις πρακτικές κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα όπως το CNN και το NBC News, τέτοιου τύπου δομές συχνά αποτελούν εστίες έντασης, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με καταγγελίες για συνθήκες διαβίωσης και παρατεταμένη κράτηση χωρίς σαφή χρονικό ορίζοντα.

Στην περίπτωση του Νιου Τζέρσεϊ, η σύγκλιση απεργίας κρατουμένων, τοπικών διαδηλώσεων και πολιτικής αντιπαράθεσης έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο πλέον αντιμετωπίζεται με έκτακτα μέτρα όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Ένα μέτωπο που δεν φαίνεται να κλείνει

Παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας, δεν υπάρχουν ενδείξεις άμεσης αποκλιμάκωσης. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται σε κυκλική βάση, με οργανώσεις δικαιωμάτων να καλούν σε περαιτέρω κινητοποιήσεις, ενώ οι αρχές δηλώνουν ότι θα διατηρήσουν αυξημένη αστυνομική παρουσία.

Η υπόθεση του Delaney Hall έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια ενός τοπικού επεισοδίου. Για πολλούς αναλυτές στις ΗΠΑ, όπως σημειώνεται σε σχετικά ρεπορτάζ, λειτουργεί ως μικρογραφία της ευρύτερης σύγκρουσης γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική, την εφαρμογή της από την ICE και τα όρια της κρατικής καταστολής απέναντι σε κοινωνικές διαμαρτυρίες.