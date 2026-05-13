Tο γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα την πραγματοποίηση μιας μυστικής συνάντησης με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν.

Η συνάντηση, η οποία διεξήχθη υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας στις 26 Μαρτίου στην όαση Αλ Αΐν κοντά στα σύνορα με το Ομάν, χαρακτηρίστηκε από την ισραηλινή πλευρά ως πηγή «ιστορικής προόδου» για τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν για αρκετές ώρες, εν μέσω του πολεμικού κλίματος που επικρατεί στην περιοχή λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία των Συμφωνιών του Αβραάμ, οι οποίες το 2020 έθεσαν τις βάσεις για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του εβραϊκού κράτους και του Άμπου Ντάμπι.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου η ασφάλεια των Εμιράτων βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, καθώς η χώρα έχει αποτελέσει στόχο επανειλημμένων επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την έναρξη των εχθροπραξιών στα τέλη Φεβρουαρίου.

Παρά την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός, το Άμπου Ντάμπι συνεχίζει να αναφέρει περιστατικά παραβιάσεων, γεγονός που καθιστά τη συνεργασία με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας πιο επίκαιρη από ποτέ.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόσφατη δήλωση του πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ σχετικά με την αποστολή ισραηλινών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και εξειδικευμένου προσωπικού στα Εμιράτα, μια πληροφορία που αν και δεν επιβεβαιώθηκε ρητά από το γραφείο του Νετανιάχου, συνάδει με το κλίμα της ενισχυμένης στρατιωτικής συνεργασίας.

Η προσέγγιση των δύο χωρών αντανακλά τη διαμόρφωση ενός νέου άξονα ασφαλείας στον Περσικό Κόλπο, με στόχο την ανάσχεση των περιφερειακών απειλών και την προστασία των υποδομών σε έναν κόσμο που παραμένει ασταθής.