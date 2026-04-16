Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, κατά τη διάρκεια της άφιξής του στο Palazzo Chigi, στη Ρώμη, όπου θα πραγματοποιούσε συνάντηση με την Ιταλίδα ομόλογό του, Τζόρτζια Μελόνι, γονάτισε μπροστά της στο κόκκινο χαλί, μόλις την αντίκρισε.

Η Τζόρτζια Μελόνι τον πλησίασε και τον αγκάλιασε, ενώ στη συνέχεια έβγαλαν μαζί φωτογραφίες. Η συνάντηση των δύο ηγετών επικεντρώθηκε στη συνεργασία ανάμεσα στις δυο χώρες και στο πώς μπορούν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις μεταξύ τους σχέσεις.

Η τρίτη φορά για τον Ράμα

Σημειώνεται ότι η πρώτη φορά που ο Έντι Ράμα γονάτισε μπροστά στη Τζόρτζια Μελόνι ήταν στις 15 Ιανουαρίου 2025, όταν της έκανε δώρο ένα φουλάρι για τα γενέθλιά της και της τραγούδησε το «tanti auguri» (χρόνια πολλά), καθώς οι δύο ηγέτες συμμετείχαν στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Ενέργεια του Μέλλοντος στο Άμπου Ντάμπι.

Η δεύτερη φορά ήταν στη Σύνοδο Κορυφής στα Τίρανα, τον Μάιο του 2025, με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας να γονατίζει και πάλι μπροστά της, με την ίδια να λέει, απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους, με χιούμορ ότι «Το κάνει μόνο για να είναι στο ύψος μου».

