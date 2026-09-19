Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια λίστα με τα 25 «επιτεύγματα» του, όπως εκείνος ισχυρίζεται στην πλατφόρμα Truth Social την Παρασκευή (18/09), παρουσιάζοντάς τα ως τον πρόσφατο απολογισμό του στην προεδρία, λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Οι πολιτικές «νίκες» που υποστηρίζει ο Τραμπ κυμαίνονται από τους φόρους και την απασχόληση έως τη μετανάστευση, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τους περιορισμούς στις πολιτικές συμπερίληψης.

Μεταξύ των δηλωμένων επιτευγμάτων του ήταν οι αυστηρότεροι συνοριακοί έλεγχοι, οι φορολογικές περικοπές, οι δασμοί για την ενίσχυση της αμερικανικής μεταποίησης, οι αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες, οι χαμηλότερες τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων και μια σειρά από μέτρα εξωτερικής πολιτικής και κοινωνικού συντηρητισμού.

Ωστόσο, πρόσφατες δημοσκοπήσεις σε εθνικό επίπεδο δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι κρίνουν την Ουάσινγκτον κυρίως μέσα από το κόστος της καθημερινότητας, παρά από το πλήρες φάσμα των πολιτικών που επέλεξε να προβάλει ο Τραμπ.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου για τα «επιτεύγματα» της θητείας του:

Η πλήρης λίστα των «25 κορυφαίων επιτευγμάτων του Τραμπ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιέγραψε τα ακόλουθα ως επιτεύγματα:

Θωράκιση των συνόρων και καταγραφή μηδενικών παράνομων εισόδων για 16 μήνες. Θέσπιση του νόμου Laken Riley Act. Πρόκληση ιστορικής πτώσης στο ποσοστό ανθρωποκτονιών. Παροχή φορολογικών περικοπών, συμπεριλαμβανομένων των απαλλαγών για φιλοδωρήματα, υπερωρίες και την Κοινωνική Ασφάλιση. Εξασφάλιση επενδυτικών δεσμεύσεων ύψους 19,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Επιβολή δασμών στα μέταλλα και τα αυτοκίνητα. Επίβλεψη 80 ιστορικών υψηλών στο χρηματιστήριο από τις εκλογές. Επίτευξη ρεκόρ απασχόλησης. Πραγματοποίηση στρατιωτικών επενδύσεων-ρεκόρ. Σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Καταστροφή της ικανότητας εμπλουτισμού πυρηνικών του Ιράν. Πλήγμα στα καρτέλ και μείωση των ροών φαιντανύλης κατά 60%. Διαπραγμάτευση συμφωνιών για τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Ανατροπή των κλιματικών πολιτικών και επέκταση των γεωτρήσεων. Τερματισμός των απαιτήσεων για ηλεκτρικά οχήματα και των σχετικών ρυθμίσεων. Τροχιοδρόμηση των εξαγωγών αγαθών προς τα 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Κατάργηση των πολιτικών ποικιλομορφίας, ισότητας και συμπερίληψης (DEI). Περιορισμός της συμμετοχής ορισμένων ομάδων στα γυναικεία αθλήματα. Περιορισμός της διδασκαλίας που σχετίζεται με τρανς ζητήματα και την Κριτική Φυλετική Θεωρία (CRT) στα σχολεία. Δημιουργία αφορολόγητων «Λογαριασμών Τραμπ» με 1.000 δολάρια για τα νεογέννητα. Διευθέτηση οκτώ πολέμων, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρουσης στη Γάζα. Εξασφάλιση της επιστροφής ομήρων, ζωντανών και νεκρών. Διακοπή της εισδοχής προσφύγων. Ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε τρεις πόλεις. Ανακήρυξη των Αγγλικών ως επίσημης γλώσσας.

Πηγή: News Week