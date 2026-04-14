Τρία δεξαμενόπλοια που συνδέονται με το Ιράν διέσχισαν τα Στενά του Oρμούζ την πρώτη ημέρα του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται δεδομένα ναυτιλιακής παρακολούθησης.

Το ειδησεογρφικό πρακτορείο ανέφερε ότι τα πλοία δεν κατευθύνονταν προς ιρανικά λιμάνια και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του αποκλεισμού.

Πρόκειται σύμφωνα με το δημσοίευμα για τα εξής πλοία:

Το Peace Gulf, δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά, μεσαίας χωρητικότητας, που κατευθυνόταν προς λιμάνι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το πλοίο μεταφέρει συνήθως ιρανική νάφθα, ένα προϊόν πετρελαίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πλαστικών και χημικών.

Το δεξαμενόπλοιο υπό αμερικανικές κυρώσεις Murlikishan , το οποίο έπλεε προς το Ιράκ για να φορτώσει μαζούτ. Το πλοίο, γνωστό παλαιότερα ως MKA, έχει μεταφέρει στο παρελθόν ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο.

Το Rich Starry , δεξαμενόπλοιο υπό αμερικανικές κυρώσεις και κινεζική σημαία, το οποίο ήταν το πρώτο που διέσχισε το Στενό του Χορμούζ και κινείται κοντά στον Κόλπο του Ομάν. Μεταφέρει περίπου 250.000 βαρέλια μεθανόλης, τα οποία φορτώθηκαν σε λιμάνι των ΗΑΕ.

Ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο υπό κυρώσεις των ΗΠΑ διέσχισε το Στενό του Ορμούζ, μετά την έναρξη του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με δεδομένα από την πλατφόρμα MarineTraffic, το πλοίο Elpis, με σημαία Κομόρων, μετέφερε φορτίο, το οποίο ενδέχεται να φορτώθηκε στο ιρανικό λιμάνι Μπουσέρ. Ως ιδιοκτήτης του εμφανίζεται εταιρεία με έδρα τη Μαλαισία, η Chartchemical.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εντοπισμού, εμφανίστηκε για τελευταία φορά στις 10:00 τοπική ώρα και δεν έχει δημόσια καταγεγραμμένο προορισμό.