Καμία πρόθεση για διακοπή ή αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο μέτωπο της Ουκρανίας δεν διαθέτει η Μόσχα, όπως ξεκαθάρισε εκ νέου ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Σημειώνεται πως η δήλωση αυτή του Ρώσου διπλωμάτη έρχεται μετά τις δημόσιες αναφορές των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας σχετικά με την επιβολή ενδεχόμενου «μορατόριουμ» στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται κανονικά, απορρίπτοντας τα σενάρια περί προσωρινής εκεχειρίας ή πάγωματος της σύγκρουσης στο πεδίο.

«Δεν θα κάνουμε κάποια παύση στην ειδική στρατιωτική επιχείρησή μας» (όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο), είπε ο Λαβρόφ μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. «Η Ευρώπη θέλει μια διακοπή, προκειμένου να την χρησιμοποιήσει για να ανεφοδιάσει με όπλα» την Ουκρανία, υποστήριξε.

Χθες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «έτοιμος» να κηρύξει μορατόριουμ στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους, εφόσον η Ρωσία πράξει το ίδιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διαβεβαίωσε ότι μια συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα επιτευχθεί «γρηγορότερα απ’ όσο πιστεύουν κάποιοι».