Ο πρόεδρος της Αϊτής, Έντγκαρντ Λεμπλάν Φιλς, έγινε ο απροσδόκητος σταρ των memes τις τελευταίες ώρες, μετά από μία επική γκάφα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Ενώ απηύθυνε έκκληση για «παγκόσμια αλληλεγγύη», καλώντας τις χώρες να ενωθούν και να υποστηρίξουν μια ειρηνευτική προσπάθεια για τη χώρα του -μετά και τους ψευδείς ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του debate με την Κάμαλα Χάρις, πως οι μετανάστες από την Αϊτή τρώνε κατοικίδια στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο- ο μεταβατικός πρόεδρος της Αϊτής στην προσπάθειά του να πιει νερό μπερδεύτηκε και σήκωσε αντί για το ποτήρι, ολόκληρη την κανάτα…

Οι κάμερες κατέγραψαν το απρόοπτο, με το βίντεο να γίνεται γρήγορα viral, προκαλώντας κύματα memes στο διαδίκτυο.

«Δεν έχουν φλιτζάνια στην Αϊτή;», έγραψε ένας χρήστης του διαδικτύου, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω δει κάποιον να προσπαθεί να πιει απευθείας από μια ψηλή κανάτα με νερό… μέχρι τώρα». «Μπορείτε να δώσετε σε αυτόν τον άνθρωπο μια πετσέτα; Μόλις έπλυνε το πρόσωπό του», πρόσθεσε ένας άλλος.

Υπήρξαν όμως και εκείνοι που τον υπερασπίστηκαν, λέγοντας πως θα ήταν αρκετά άβολο για εκείνον, ενώ ένας χρήστης έγραψε πως και εκείνος πίνει καθημερινά νερό από μία κανάτα λίτρου. Άλλος πάλι, θεώρησε πως δεν βρήκε στο πόντιουμ ποτήρι με αποτέλεσμα να μπερδευτεί.

Βίντεο από τη στιγμή που ο πρωθυπουργός της Αϊτής πίνει νερό από την κανάτα: