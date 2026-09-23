Στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας νοσηλεύεται γυναίκα με μώλωπες στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα, έπειτα από καταγγελλόμενο ξυλοδαρμό από τον 45χρονο σύντροφό της. Ο άνδρας συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Λασιθίου, ενώ οι δημοτικές αρχές εξετάζουν εκ νέου την επικινδυνότητα του κτιρίου όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Ένας μεσήλικας βουλγαρικής υπηκοότητας κάτοικος Ρεθύμνου, ο οποίος φιλοξενούνταν στην Ιεράπετρα τον τελευταίο καιρό, μετά από κατανάλωση αλκοόλ καυγάδισε, σύμφωνα με τις καταγγελίες, για πολλοστή φορά με τη ρωσικής καταγωγής σύντροφό του και, αφού τη χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο, έβγαλε μια ξύλινη τάβλα από το κρεβάτι του και συνέχισε να τη χτυπά χωρίς οίκτο σε όλο της το σώμα.

Η καταγγελία του ανιψιού του 45χρονου

Το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας προσπάθησε να ξεφύγει κατεβαίνοντας από τις σκάλες του πρώτου ορόφου στον δρόμο, αλλά εκείνος την ακολούθησε και συνέχισε να τη χτυπά μπροστά στα έντρομα μάτια του ανιψιού του, που προσπάθησε να τον σταματήσει, αλλά δέχτηκε κι εκείνος, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, αρκετά χτυπήματα από τον θείο του.

«Ο θείος μου είχε έρθει στην Ιεράπετρα από το Ρέθυμνο με μια φίλη του Ρωσίδα και έμενε μαζί μας. Την έδερνε κάθε μέρα και έτρεχαν τα αίματα από το πρόσωπό της. Εγώ του έλεγα συνέχεια να μην χτυπά τη σύντροφό του γιατί θα έρθει η Αστυνομία και θα μας διώξει από αυτό το σπίτι και δε θα έχουμε πού αλλού να μείνουμε. Του έλεγα να γυρίσει πίσω στο Ρέθυμνο, εκεί που έμενε πριν έρθει στην Ιεράπετρα.

Ο θείος μου είναι αλκοολικός και, αφού είχε πιει πολύ, άρχισε να δέρνει τη σύντροφό του λόγω ερωτικής αντιζηλίας. Τη χτύπησε με γροθιές και με μια ξύλινη τάβλα από το κρεβάτι. Εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ και, αφού προσπάθησα να τον σταματήσω, χτύπησε κι εμένα. Τότε πήρα τον σκύλο μου και πήγα στην παραλία να κοιμηθώ, για να μη βλέπω αυτά τα πράγματα και βρω τον μπελά μου. Η γυναίκα χτυπήθηκε πολύ στο πρόσωπο, στα μάτια, στο κεφάλι και σε όλο της το σώμα», δήλωσε ο Πέτρος Πετκόφ, ο ανιψιός του 45χρονου.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, κ. Γιώργο Μπαρμπούνη, η άτυχη γυναίκα έχει μώλωπες σε όλο της το σώμα, στο πρόσωπο και στο κεφάλι και παραμένει στη Χειρουργική Κλινική για παρακολούθηση. Οι εξετάσεις που της έκαναν οι γιατροί του Νοσοκομείου δεν έδειξαν ότι κινδυνεύει η ζωή της, ώστε να χρειάζεται η διακομιδή της σε άλλο μεγαλύτερο νοσοκομείο.

Ο 45χρονος συλληφθείς μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο και από εκεί, με τη σχηματισθείσα δικογραφία εις βάρος του, θα οδηγηθεί με την αυτόφωρη διαδικασία στην Εισαγγελία Λασιθίου στη Νεάπολη.

Στην παλιά διώροφη κατοικία όπου διαδραματίστηκαν οι σκηνές της κακοποίησης της άτυχης γυναίκας, μένουν διάφοροι άστεγοι και άνεργοι Βούλγαροι, που ωστόσο υποστηρίζουν ότι ένας από τους 13 ιδιοκτήτες του ακινήτου τους έχει επιτρέψει να μένουν στον πρώτο όροφο και να κρατούν καθαρό το σπίτι.

«Η υπόθεση αυτή μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Η Δημοτική Αστυνομία Ιεράπετρας έχει κάνει τις ενέργειες που όφειλε να κάνει ως Υπηρεσία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Έχουμε στείλει ήδη στην Επιτροπής των Ετοιμόρροπων τα απαραίτητα έγγραφα και τη σχετική αυτοψία, ώστε να χαρακτηριστεί και επίσημα ετοιμόρροπο για να γίνει η προβλεπόμενη διαδικασία της κατεδάφισης. Είχαμε στείλει έγγραφο και στο Υγειονομικό γιατί μας είχε καταγγελθεί ότι εκείνοι που έχουν καταπατήσει το ακίνητο δεν ζουν σε καλές συνθήκες υγιεινής, χωρίς νερό και ρεύμα, ενώ τώρα που ήρθαμε και πάλι λόγω του περιστατικού της ενδοοικογενειακής βίας είδαμε ότι δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική ενέργεια από τότε.

Άρα θα ξαναστείλουμε τα έγγραφα που έχουμε κάνει στην Πολεοδομία, ενώ έχουμε βρει και έχουμε ενημερώσει και τους 13 ιδιοκτήτες του ακινήτου, οι οποίοι δυσκολεύονται να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Είναι πάντως υποχρεωμένοι όλοι τους να ενεργήσουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εμείς ασχολούμαστε με το θέμα τα δύο τελευταία χρόνια. Έχουμε βάλει τις κόκκινες κορδέλες που επισημαίνουν ότι το μπαλκόνι είναι επικίνδυνο να καταρρεύσει, αλλά πρέπει να έρθουν και οι υπηρεσίες του Δήμου να κλείσουν με δίχτυα και σκαλωσιά το πέρασμα. Σε ό,τι αφορά τον ξυλοδαρμό και τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων, που είναι στον χώρο της επαιτείας, θεωρώ ότι είναι και θέμα των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου», δήλωσε σχετικά ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας, κ. Γιάννης Γαϊτανάκης.