Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής και απόγνωσης επικρατούν στο Προδρόμι Θεσπρωτίας μετά το σφοδρό πέρασμα ανεμοστρόβιλου. Στη μανία του πρωτοφανούς αυτού φαινομένου βρέθηκε μια σύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα, η οποία είχε ολοκληρωθεί μόλις πριν από μερικές εβδομάδες και πλέον το μεγαλύτερο τμήμα της έχει ισοπεδωθεί.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έζησε στιγμές απόλυτου πανικού, βλέποντας τους κόπους μιας ζωής και μια ολοκαίνουρια επένδυση να διαλύονται μέσα σε λίγα λεπτά. Σύμφωνα με το epiruspost.gr, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το συμβάν με δέος, τονίζοντας πως βαριές κατασκευές, σιδεροδοκοί και στέγες κατέρρεαν σαν να ήταν από χαρτί.

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν συνεργεία του Δήμου Σουλίου για την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον καθαρισμό του οδικού δικτύου, όπου σημειώθηκαν ζημιές και πτώσεις υλικών.

Ωστόσο, για τον άτυχο κτηνοτρόφο η επόμενη μέρα είναι εφιαλτική, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με την απόλυτη καταστροφή ενόψει του χειμώνα και απαιτείται άμεση συνδρομή για την ανακατασκευή των εγκαταστάσεων.

Όπως δήλωσε στο τοπικό μέσο ο δήμαρχος Σουλίου, Θανάσης Ντάνης, το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο, αλλά είχε πολύ τοπικά χαρακτηριστικά, χωρίς να επηρεάσει με την ίδια ένταση το σύνολο της περιοχής.