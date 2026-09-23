Μετά και το νέο Micra, η Nissan διευρύνει την ηλεκτρική της γκάμα και κατεβαίνει στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης με ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο. Ο λόγος για το Nissan Pixo, ένα compact αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που έχει σχεδιαστεί με βασικό στόχο να κάνει την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη πιο εύκολη, πρακτική και οικονομική. (Το μοντέλο θα βρίσκεται και στην φετινή έκθεση Αυτοκινήτου, Auto Athina)

Με μήκος μόλις 3,796 μέτρα, το Pixo έχει κατασκευαστεί με τη λογική ενός αυτοκινήτου που πρέπει να κινείται με άνεση στους στενούς δρόμους και να παρκάρει χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Την ίδια στιγμή, όμως, η Nissan έχει φροντίσει να μην αντιμετωπίσει το μικρό μέγεθος ως περιορισμό, επενδύοντας τόσο στους διαθέσιμους χώρους όσο και στην τεχνολογία.

Το νέο Pixo προσφέρει 259 χιλιόμετρα αυτονομίας κατά WLTP, διαθέτει μπαταρία LFP χωρητικότητας 27,5 kWh και, σε μία ενδιαφέρουσα κίνηση για την κατηγορία, προσφέρει ταχεία φόρτιση DC έως 50 kW ως στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις (15% έως το 80% σε περίπου 28 λεπτά). Για φόρτιση στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας υπάρχει δυνατότητα AC φόρτισης έως 11 kW, έτσι ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να εντάσσεται εύκολα στην καθημερινότητα του ιδιοκτήτη. Η μέγιστη ισχύς του ηλεκτροκινητήρα ανέρχεται στους 81 ίππου, ενώ η συγκεκριμένη συνταγή δείχνει ξεκάθαρα τον προσανατολισμό του μοντέλου προς καθημερινές μετακινήσεις, αστικό περιβάλλον και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευκολία χρήσης.

Μικρό απ’ έξω, μεγαλύτερο απ’ όσο περιμένεις από μέσα

Οι διαστάσεις του Pixo είναι από τα βασικά του πλεονεκτήματα στην πόλη. Το αμάξωμα έχει μήκος 3.796χλστ. πλάτος 1.790χλστ. και ύψος 1.512χλστ. ενώ το μεταξόνιο φτάνει τα 2.492χλστ. Παρά το compact αμάξωμα, η Nissan έχει προσπαθήσει να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο εκατοστό.

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι τα ανεξάρτητα συρόμενα πίσω καθίσματα, τα οποία επιτρέπουν στον οδηγό να διαμορφώνει ανάλογα με τις ανάγκες του τον διαθέσιμο χώρο για επιβάτες και αποσκευές. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 362 λίτρα με τα πίσω καθίσματα στη θέση τους, ενώ όταν αυτά αναδιπλωθούν η χωρητικότητα αυξάνεται έως τα 1.221 λίτρα. Στην καμπίνα υπάρχουν επίσης συνολικά 18 λίτρα αποθηκευτικών χώρων, ενώ προβλέπονται επιπλέον 50 λίτρα στον χώρο αποσκευών για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης.

Με απόσταση από το έδαφος 140χλστ. και κύκλο στροφής 9,9 μέτρων, το PIXO έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αυτοκινήτου που θέλει να κάνει τη ζωή του οδηγού ευκολότερη μέσα στην πόλη.

Σχεδίαση που θέλει να ξεχωρίζει

Η Nissan έχει επιλέξει μία πιο τολμηρή προσέγγιση, με καθαρές επιφάνειες, δυναμικές γραμμές και φωτιστικά σώματα με μοτίβα εμπνευσμένα από pixels. Το εμπρός μέρος αποκτά τη δική του ταυτότητα, ενώ η σχεδίαση του προφυλακτήρα παραπέμπει σε αυτό που η Nissan περιγράφει ως «robot face». Υπάρχουν μάλιστα και μικρές σχεδιαστικές αναφορές στον αριθμό «23», ως ένα κρυφό παιχνίδι που συνδέεται με το όνομα Nissan.

Το μικρό Nissan που μιλάει με… Gemini

Η Nissan αναφέρει ότι το Pixo είναι το πρώτο μοντέλο της κατηγορίας Α που ενσωματώνει το Google Gemini, τον ψηφιακό βοηθό της Google. Το Gemini θα είναι διαθέσιμο σε 16 γλώσσες και θα επιτρέπει στον οδηγό να χρησιμοποιεί φωνητικές εντολές για λειτουργίες όπως η πλοήγηση, η ψυχαγωγία και η επικοινωνία. Μάλιστα, το σύστημα μπορεί να διατηρεί το ιστορικό των συνομιλιών, ώστε η εμπειρία χρήσης να γίνεται σταδιακά πιο εξατομικευμένη.

Στην καμπίνα βρίσκουμε έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών και μία κεντρική οθόνη infotainment 10 ιντσών. Υπάρχει ακόμη και Face ID, μέσω του οποίου το αυτοκίνητο αναγνωρίζει τον οδηγό και ενεργοποιεί αυτόματα τις προσωπικές του ρυθμίσεις.

One-Pedal και τεχνολογίες υποβοήθησης

Όπως αρμόζει σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με ξεκάθαρο αστικό προσανατολισμό, το Pixo διαθέτει και λειτουργία One-Pedal. Ο οδηγός μπορεί να ξεκινήσει, να επιταχύνει, να επιβραδύνει και να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας ουσιαστικά μόνο το πεντάλ του γκαζιού. Πρόκειται για μία λειτουργία που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην καθημερινή κίνηση, όπου οι συνεχείς επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις είναι ο κανόνας.

Στον εξοπλισμό συναντάμε επίσης μία σειρά από συστήματα υποβοήθησης, μεταξύ των οποίων Adaptive Cruise Control με Stop & Go, Lane Departure Warning (LDW) και Hands-Free Parking.

Κατασκευή στη Σλοβενία – Οι πρώτες παραδόσεις το 2027

Το Nissan PIXO έχει σχεδιαστεί από τη Nissan, ενώ η παραγωγή του θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Renault στο Novo Mesto της Σλοβενίας. Οι πρώτες παραδόσεις στους Ευρωπαίους πελάτες έχουν προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2027.