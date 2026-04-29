Δύο άνθρωποι μαχαιρώθηκαν στο Γκόλντερς Γκριν, στο βόρειο Λονδίνο, από έναν άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι που εθεάθη να τρέχει στον κεντρικό δρόμο, αφού προηγουμένως επιτέθηκε σε Εβραίους έξω από συναγωγή της περιοχής.

Η Shomrim, η οργάνωση ασφάλειας της εβραϊκής κοινότητας, δήλωσε ότι αντέδρασε αμέσως και συνέλαβε τον ύποπτο. Προηγουμένως όμως ο δράστης κατάφερε να τραυματίσει τουλάχιστον δύο άτομα, όπως ναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες από την περιοχή.

