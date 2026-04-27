Τη διαβεβαίωση πως η Ρωσία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επικράτηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, παρείχε ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αγία Πετρούπολη, σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερα αυξημένης έντασης, για την ευρύτερη περιοχή. Ο Ρώσος Πρόεδρος υπογράμμισε την υποστήριξή του προς την Τεχεράνη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο ιρανικός λαός θα καταφέρει να ανταπεξέλθει σε αυτή τη «δύσκολη περίοδο».

«Από την πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά σας, καθώς και τα συμφέροντα όλων των λαών της περιοχής, ώστε η ειρήνη να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν απευθυνόμενος στον κ. Αραγτσί.

Η Μόσχα, μέσω των επίσημων δηλώσεων του ηγέτη της, επαναβεβαίωσε τη στρατηγική της πρόθεση να διαδραματίσει σταθεροποιητικό ρόλο, επισημαίνοντας πως οι ρωσικές πρωτοβουλίες θα κινηθούν προς την κατεύθυνση της εξομάλυνσης.