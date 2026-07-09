Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, ολοκληρώθηκε με τις δεσμεύσεις των ηγετών των χωρών που συμμετείχαν για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία.

Παράλληλα οι σύμμαχοι συμφώνησαν να ενισχύσουν την αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας και να παρέχουν στη χώρα την απαραίτητη τεχνογνωσία για την εγχώρια παραγωγή συστημάτων αεράμυνας τύπου Patriot.

Επίσης επιβεβαίωσαν τη μακροπρόθεσμη στήριξή τους στην Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που ήταν παρών στη σύνοδο.

Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησαν για τον τερματισμό του πολέμου Ουκρανίας – Ρωσίας και την έναρξη συνεργασίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου στον τομέα των drones.

Την ίδια στιγμή η Ρωσία κατηγορεί τη Συμμαχία ότι οδηγεί την Ευρώπη σε στρατιωτική κλιμάκωση, καταγγέλλοντας τις αποφάσεις που λήφθηκαν ως ανεύθυνες.

Η τελική διακήρυξη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή της Συμμαχίας για διατήρηση της υποστήριξης προς το Κίεβο σε βάθος χρόνου, με οικονομική ενίσχυση, στρατιωτικό εξοπλισμό, εκπαίδευση και επέκταση της παραγωγής όπλων.

Τα κράτη – μέλη της Συμμαχίας δεσμεύτηκαν να διαθέσουν 70 δισ. ευρώ σε στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση στην Ουκρανία για το 2026, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι θα διατηρήσουν και το 2027 το ίδιο ποσό. Το συνολικό οικονομικό ύψος της βοήθειας αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον τα 140 δισ. ευρώ.

«Παράγοντας ασφάλειας για το ΝΑΤΟ η Ουκρανία »

«Η Ουκρανία συμβάλλει στην ασφάλεια του διατλαντικού χώρου και οι Σύμμαχοι παραμένουν ενωμένοι στην αδιάλειπτη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία για την υπεράσπιση της ελευθερίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας», αναφέρεται στην κοινή δήλωση που υιοθετήθηκε την Τετάρτη, όπου γίνεται ειδική αναφορά στον ρόλο της Ουκρανίας στην ευρωατλαντική ασφάλεια. Οι σύμμαχοι επισημαίνουν ότι το Κίεβο έχει πλέον σημαντική συμβολή στην προστασία της περιοχής, παρά το γεγονός ότι η χώρα δεν αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ.

Η βοήθεια αναμένεται να προέλθει κυρίως από τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ και τον Καναδά, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περιορίσει σημαντικά την οικονομική τους στήριξη προς το Κίεβο επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ. Η Γερμανία μάλιστα, έχει ήδη ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να στηρίξει την Ουκρανία με 11,5 δισ. ευρώ το 2026.

Δάνειο 60 δισ. ευρώ από την ΕΕ στο πακέτο στήριξης

Η χρηματοδότηση ωστόσο, θα περιλαμβάνει και δάνειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 60 δισ. ευρώ για τη στήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας την περίοδο 2026-2027.

Με βάση αυτόν τον σχεδιασμό, οι χώρες του ΝΑΤΟ θα χρειαστεί να καλύψουν περίπου 40 δισ. ευρώ ετησίως από τους εθνικούς τους προϋπολογισμούς.

Μερτς: «Στο χέρι της Ρωσίας να τερματίσει τον πόλεμο»

«Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ουκρανία», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στο περιθώριο της συνόδου στην Άγκυρα. Παράλληλα υποστήριξε ότι «εναπόκειται πλέον αποκλειστικά στη Ρωσία να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο» τόνισε, για να προσθέσει στη συνέχεια: «Για τον σκοπό αυτό, θα κάνουμε για ακόμη μία φορά ό,τι περνά από το χέρι μας σήμερα για να το επιτύχουμε και να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στη Μόσχα. Η Ρωσία δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Δεν θα επιτύχει τους πολεμικούς της στόχους».

Ο Γερμανός καγκελάριος ανέφερε ακόμη ότι «όσο πιο γρήγορα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο, τόσο καλύτερα θα είναι για την Ευρώπη, τόσο καλύτερα θα είναι για τη Ρωσία και τόσο καλύτερα θα είναι για την παγκόσμια ειρήνη».

Τραμπ: «Στηρίζουμε την παραγωγή Patriot από την Ουκρανία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιθυμεί μια κατάπαυση του πυρός, εκτιμώντας πως το ίδιο επιδιώκει και ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας για τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου, ανέφερε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιθυμεί μια κατάπαυση του πυρός, εκτιμώντας πως «το ίδιο θέλει και ο Πούτιν». Ωστόσο, παραδέχθηκε, ότι ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας «δεν είναι από τους πιο εύκολους να επιλυθεί», αλλά αποτελεί δύσκολη διαδικασία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη σχέση του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας: «Από το Οβάλ Γραφείο μέχρι σήμερα έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος, είναι μια νέα αρχή. Η Ουκρανία έχει σπουδαίο μέλλον».

Στη συνέχεια περιγράφοντας την προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου, χρησιμοποίησε την παρομοίωση δύο παιδιών που τσακώνονται σε ένα πάρκο: «Δύο αγόρια σε ένα πάρκο δεν συμπαθούσαν το ένα το άλλο και άρχισαν να μαλώνουν».

Αναφερόμενος στις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, ο Τραμπ τις χαρακτήρισε κλιμάκωση που θα μπορούσε να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου.

Για την παραγωγή συστημάτων Patriot από την Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Ένα πουλάκι μού είπε ότι θα τους δώσουμε το δικαίωμα να φτιάχνουν Patriot, θα τους δείξουμε πώς να τα κατασκευάζουν. Είναι κάτι πολύ σύνθετο τεχνικά, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε και πολύ γρήγορα».

BREAKING: Trump to Zelensky: We are gonna give you a license to make Patriots. This way he can’t complain that we are not giving him enough. Make them yourself. pic.twitter.com/HZFarZce0a — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν αποκλείει επίσκεψή του στην Ουκρανία, αλλά μόνο μετά το τέλος του πολέμου. Εκτίμησε δε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συμβάλουν στο κλείσιμο του ουκρανικού εναέριου χώρου, αν και σημείωσε ότι κάτι τέτοιο δεν θα είναι απαραίτητο μετά από μια συμφωνία.

Ζελένσκι: «Συνεργασία με τις ΗΠΑ στον τομέα των drones»

Από τη δική του πλευρά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη στήριξή τους και για το πρόγραμμα PURL, ανακοινώνοντας ότι το Κίεβο και η Ουάσιγκτον ξεκινούν συνεργασία για συμφωνία στον τομέα των drones. «Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα συζητηθούν με τον Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Good meeting with President Trump @POTUS and his team. I’m grateful for the strong emphasis placed on strengthening Ukraine’s air defense to better protect people’s lives. President Trump and I spoke about some ideas that could strengthen our positions and bring peace closer. I… pic.twitter.com/AqOYUfm7et — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2026

Όταν ρωτήθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο αν είναι διατεθειμένος να ταξιδέψει στη Μόσχα για διαπραγματεύσεις, ο Ζελένσκι απάντησε ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο, καθώς υπάρχουν πολλοί ουκρανικοί στόχοι με drones στη ρωσική επικράτεια και η κατάσταση θεωρείται επικίνδυνη. «Αυτό είναι δύσκολο, υπάρχουν πολλά ουκρανικά drones εκεί. Είναι επικίνδυνο», τόνισε χαρακτηριστικά.

When Trump asked Zelensky if he would agree to go to Moscow for talks with Putin, Zelensky replied: “It’s difficult. There are a lot of Ukrainian drones there.” Trump agreed, saying: “That is right. It is hard to go to Moscow.” pic.twitter.com/Uvpn5RYebN — Visegrád 24 (@visegrad24) July 8, 2026



Η αντίδραση της Ρωσίας

Η Μόσχα χαρακτήρισε «ανεύθυνες» τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ για την υποστήριξη της Ουκρανίας, που αποφασίστηκαν κατά τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα, κατηγορώντας τους ευρωπαίους συμμάχους ότι προετοιμάζονται «για ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία», αυξάνοντας την ένταση στις σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών πρόσαψε στα κράτη μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ότι έλαβαν «ανεύθυνες αποφάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφή» και εστιάζουν στην «στρατιωτικοποίηση της ευρωπαϊκής ηπείρου».