Εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, 8 Ιουλίου, στο Μπαντάρ Αμπάς και το Σιρίκ του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, τα ειδησεογραφικά πρακτορεία Mehr και Fars μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στις δύο αυτές τοποθεσίες στο νότιο Ιράν, κοντά στις ακτές του Κόλπου.

Λίγα λεπτά αργότερα, ακολούθησε νέα ανακοίνωση που μιλούσε για επιθέσεις κοντά στο Κοναράκ και το Τσαμπαχάρ.

Η αεράμυνα της χώρας έχει ενεργοποιηθεί, προκειμένου να αντιμετωπίσει «εχθρικούς στόχους».

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται αξιωματούχο των ΗΠΑ, πρόκειται για αμερικανικά πλήγματα, τα οποία έχουν ως στόχο τις ιρανικές δυνάμεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν τη διεξαγωγή νέου κύματος πληγμάτων στο Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση του στρατού των ΗΠΑ (CENTCOM) αναφέρει με ανάρτησή της στο «X» ότι, κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ, οι δυνάμεις της «ξεκίνησαν τη διεξαγωγή πρόσθετων πληγμάτων κατά του Ιράν, με στόχο την περαιτέρω υποβάθμιση της ικανότητάς του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Κοναράκ και Τσαμπαχάρ, όπου αναφέρθηκε επίσης διακοπή ηλεκτροδότησης.

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, η Αμερική είχε πλήξει και πάλι διάφορες τοποθεσίες στο νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, συστημάτων ραντάρ και άλλων θέσεων.