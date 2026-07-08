Το ζήτημα της παραχώρησης των προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Άγκυρα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσημης Συνόδου του ΝΑΤΟ στην τουρκική πρωτεύουσα.

Πιο συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερωτήσεις εκπροσώπων του τύπου για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν τελικά στη συγκεκριμένη αμυντική συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επιφυλακτικός, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει διαμορφώσει ακόμα μια οριστική και τελεσίδικη στάση για το θέμα της πώλησης των αεροσκαφών.

Παρά τη συγκρατημένη του τοποθέτηση για το στρατιωτικό σκέλος, ο Τραμπ έσπευσε να υπογραμμίσει τη σημασία της γεωπολιτικής συμμαχίας των δύο χωρών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να ζυγίσει προσεκτικά τις επιλογές της για τον τελικό αποδέκτη των μαχητικών, ενώ την ίδια στιγμή χαρακτήρισε τις σχέσεις με την Τουρκία ακλόνητες.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μόλις ένα 24ωρο μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, κατά την οποία ο Αμερικανός ηγέτης είχε εκφράσει αρχικά την πρόθεσή του να προχωρήσει η διάθεση των F-35, αφήνοντας πλέον ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου, επαινώντας τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, για τον τρόπο με τον οποίο οργάνωσαν τη Σύνοδο.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ερντογάν για τη φιλοξενία και τον Μαρκ Ρούτε για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Ήταν μια σπουδαία Σύνοδος», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ακόμα ότι ο Ρούτε κατάφερε να διαχειριστεί «πολλούς ηγέτες με ισχυρές προσωπικότητες», ενώ χαρακτήρισε τους ηγέτες των άλλων κρατών-μελών του ΝΑΤΟ «πολύ έξυπνους ανθρώπους με πολλή καλοσύνη στην καρδιά τους».

Ο Τραμπ επέμεινε επίσης ότι στις συναντήσεις υπήρξε «τεράστια αγάπη», περιγράφοντας κλίμα ενότητας μεταξύ των συμμάχων.

«Είναι αγάπη, πραγματικά, για τη χώρα, για τη δική μας χώρα», είπε. «Δεν θέλω να πω για μένα, γιατί θα πείτε: “Ω, είναι τόσο αλαζόνας”», πρόσθεσε.

«Αλλά έτσι είναι. Και ξέρετε ότι τους αρέσει η δουλειά που κάνω», είπε ακόμα