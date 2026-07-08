Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχονται οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με το Ιράν να ξεκαθαρίζει πλέον ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική ενέργεια εναντίον του θα οδηγήσει στον ολοκληρωτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ιρανικό δίκτυο Press TV, επικαλούμενο επίσημη πηγή, η ηγεσία της χώρας έχει υιοθετήσει ένα εντελώς νέο δόγμα αντιποίνων.

Η αφορμή και το νέο δόγμα της Τεχεράνης

Η ιρανική προειδοποίηση αποτελεί άμεση απάντηση στις πρόσφατες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είναι έτοιμες να καταφέρουν άμεσα ένα νέο, ισχυρό πλήγμα κατά του Ιράν, συμπληρώνοντας μάλιστα πως δεν υπάρχει κανένας τρόπος αποτροπής αυτής της εξέλιξης.

Απέναντι σε αυτή τη ρητορική, η Τεχεράνη απαντά με αλλαγή στρατηγικής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος, η νέα γραμμή άμυνας προβλέπει ότι κάθε εχθρική ενέργεια θα συνοδεύεται αυτόματα από το οριστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Απειλές για διπλάσια αντίποινα και περιφερειακά πλήγματα

Οι προειδοποιήσεις του Ιράν, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο στον ναυτικό αποκλεισμό. Η ίδια πηγή ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση νέας αμερικανικής πρόκλησης, η απάντηση της χώρας θα είναι διπλάσια σε ένταση, βάζοντας στο στόχαστρο τουλάχιστον τους διπλάσιους στόχους σε σχέση με το παρελθόν.

Παράλληλα, στάλθηκε ένα σαφές μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν διαχωρίζει τις ΗΠΑ από τους συμμάχους τους στην περιοχή, και ότι οποιαδήποτε απειλή θα αντιμετωπιστεί με την ίδια σφοδρότητα.

Προηγούμενα πλήγματα και διεθνής ανησυχία

Η κατάσταση ήταν ήδη τεταμένη, καθώς λίγο νωρίτερα οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει τη διεξαγωγή επιθέσεων εναντίον 85 στρατιωτικών στόχων των ΗΠΑ, οι οποίοι βρίσκονται στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, ως αντίδοτο σε προγενέστερα αμερικανικά χτυπήματα.

Η προοπτική ενός αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού την παγκόσμια οικονομία. Καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο καυσίμων, μια τέτοια κίνηση ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις ενεργειακές ροές και κατακόρυφη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.