Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ εξέφρασε την «ανακούφισή» του για το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και η σύζυγός του είναι σώοι, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τις δυσμενείς συνέπειες που έχει η διαταραχή της ναυσιπλοΐας για την παγκόσμια οικονομία και το κόστος ζωής, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και διεθνώς. Επιπλέον, έγινε αναφορά στην πρόοδο της κοινής πρωτοβουλίας με τον Εμμανουέλ Μακρόν για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.