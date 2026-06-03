Επίσημες κατηγορίες εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εξαπέλυσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, αναφέροντας ότι οι δύο χώρες επέτρεψαν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τα εδάφη τους ως ορμητήριο για πλήγματα κατά ιρανικών στόχων.

Οι επιθέσεις αυτές επικεντρώθηκαν σε ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και σε έναν πύργο τηλεπικοινωνιών που βρίσκεται στο νησί Κεσμ.

Σε σχετική του ανακοίνωση, το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα την «αποικιοκρατική πρακτική» των ΗΠΑ να αξιοποιούν εδάφη και υποδομές περιφερειακών κρατών για τη διεξαγωγή επιθετικών ενεργειών εναντίον του Ιράν, ενώ καταλογίζει άμεση και σαφή ευθύνη στις ηγεσίες του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν για τη διευκόλυνση αυτών των πληγμάτων.

Διαμηνύει, επίσης, ότι η Τεχεράνη διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και σκοπεύει να επιστρατεύσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να απαντήσει. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι στο στόχαστρο θα μπει η ίδια η πηγή προέλευσης οποιασδήποτε μελλοντικής επίθεσης.

Παράλληλα, το κλίμα οξύνθηκε περαιτέρω μετά από δημόσια τοποθέτηση του Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοζταμπά Χαμενεΐ.

«Κάθε πλήγμα και κάθε επίθεση θα αντιμετωπίζεται με έναν καταιγισμό πυραύλων και drones», προειδοποίησε ο Ρεζαΐ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ξεκαθαρίζοντας ποια θα είναι η απάντηση της χώρας σε ενδεχόμενη νέα αμερικανική επιχείρηση.