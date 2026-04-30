Ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι πραγματοποιούν συνομιλίες» με το Ιράν αυτή τη στιγμή, αλλά ότι αυτές οι συνομιλίες πραγματοποιούνται πλέον τηλεφωνικά και όχι στο Πακιστάν.

Μιλάμε τηλεφωνικά και έχουν προχωρήσει οι συνομιλίες – Συμφωνία μόνο αν δεχτούν ότι δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα

«Δεν πετάμε πια, με 18ωρες πτήσεις κάθε φορά που θέλουμε να δούμε ένα κομμάτι χαρτί, το κάνουμε τηλεφωνικά, και είναι πολύ ωραίο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, για να προσθέσει ότι «όταν πρέπει να πετάς 18 ώρες κάθε φορά που θέλεις να έχεις μια συνάντηση, και ξέρεις περί τίνος πρόκειται, και ξέρεις ότι θα σου δώσουν ένα κομμάτι χαρτί που δεν σου αρέσει πριν καν φύγεις, είναι γελοίο».

Trump said that the U.S. is currently in talks with Iran and prefers to conduct them telephonically rather than flying long distances for meeting. pic.twitter.com/X8MV3NTSXR — Neelotpal Srivastav (@NS_Neelotpal) April 29, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι οι συνομιλίες έχουν «προχωρήσει πολύ», αλλά το ερώτημα είναι αν «θα προχωρήσουν αρκετά». Επεσήμανε όμως ότι «Δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία, εκτός αν συμφωνήσουν ότι δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα».