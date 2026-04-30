Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 22 τραυματίστηκαν την Τετάρτη (29/4) όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε σε δρόμο στη δυτική Βολιβία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ένα βρέφος μεταξύ των θυμάτων

«Εννέα άνθρωποι απεβίωσαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν», δήλωσε ο διευθυντής της Τροχαίας στην περιοχή, Νάντι Τορίκο, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, προσθέτοντας ότι οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στην περιοχή. Ανάμεσα στα θύματα είναι νεογέννητο που εξέπνευσε λίγη ώρα αφού διακομίστηκε σε ιατρικό κέντρο, πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Το δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα στο Τσαγιακόγιο, μικρό χωριό περίπου 240 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Λα Πας, σε τμήμα δρόμου που συνδέει την κοινότητα Πισίγα, στα σύνορα με τη Χιλή, με την πόλη Ορούρο, στις Άνδεις.

Οι εκτιμήσεις των Αρχών για το τραγικό δυστύχημα

Αν και ακόμη η έρευνα η οποία διενεργείται για το δυστύχημα βρίσκεται στο προκαταρκτικό στάδιο, η αστυνομία κάνει την υπόθεση ότι ο συνδυασμός υπερβολικής ταχύτητας και κόπωσης του 24χρονου οδηγού προκάλεσε το δυστύχημα. Η εξέταση αλκοολαιμίας του οδηγού, που είναι ανάμεσα στους τραυματίες, είχε αρνητικό αποτέλεσμα.

Περίπου 1.400 ανθρώπινες ζωές χάνονται κάθε χρόνο στους δρόμους της Βολιβίας, χώρας με περίπου 12,5 εκατομμύρια κατοίκους, κυρίως εξαιτίας απροσεξιών των οδηγών και μηχανικών βλαβών, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP