Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται «πολύ κοντά στο τέλος του», σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξης που πρόκειται να μεταδοθεί την Τετάρτη στην εκπομπή «Mornings with Maria» του Fox News με τη Μαρία Μπαρτιρόμο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η παρέμβασή του απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

«Πιστεύω ότι είναι… έπρεπε να παρέμβω, γιατί διαφορετικά αυτή τη στιγμή θα είχατε το Ιράν με πυρηνικό όπλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα άλλαζε δραματικά τις ισορροπίες ισχύος.

Ερωτηθείς ευθέως αν ο πόλεμος έχει τελειώσει, ο Τραμπ απάντησε ότι θεωρεί πως βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του, σημειώνοντας: «Πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά στο να τελειώσει».

Βανς: Η δυσπιστία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δεν λύνεται εν μία νυκτί

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι υπάρχει έντονη δυσπιστία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, υπογραμμίζοντας πως αυτή δεν μπορεί να επιλυθεί «από τη μια μέρα στην άλλη».

Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι Ιρανοί διαπραγματευτές επιθυμούν την επίτευξη συμφωνίας, ενώ ο ίδιος εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία των επαφών, λέγοντας ότι αισθάνεται «πολύ καλά για το πού βρισκόμαστε». Επίσης δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη «μεγάλη συμφωνία» που, όπως λέει, θέλει να κάνει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν.

Ο Βανς επαίνεσε τις φιλοδοξίες του Τραμπ για μια συμφωνία. «Δεν θέλει να κάνει μια μικρή συμφωνία. Θέλει να κάνει τη μεγάλη συμφωνία», είπε ο αντιπρόεδρος.

«Ο λόγος για τον οποίο η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί είναι επειδή ο πρόεδρος θέλει πραγματικά μια συμφωνία όπου το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, το Ιράν δεν θα χρηματοδοτεί την τρομοκρατία, αλλά και ο λαός του Ιράν θα μπορεί να ευημερεί και να εντάσσεται στην παγκόσμια οικονομία», πρόσθεσε ο Βανς.

«Θα συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε και να προσπαθήσουμε να το πετύχουμε», είπε. «Οπότε θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για να το πετύχουμε».

