Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται «πολύ κοντά στο τέλος του», σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξης που πρόκειται να μεταδοθεί την Τετάρτη στην εκπομπή «Mornings with Maria» του Fox News με τη Μαρία Μπαρτιρόμο.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η παρέμβασή του απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.
«Πιστεύω ότι είναι… έπρεπε να παρέμβω, γιατί διαφορετικά αυτή τη στιγμή θα είχατε το Ιράν με πυρηνικό όπλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα άλλαζε δραματικά τις ισορροπίες ισχύος.
Ερωτηθείς ευθέως αν ο πόλεμος έχει τελειώσει, ο Τραμπ απάντησε ότι θεωρεί πως βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του, σημειώνοντας: «Πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά στο να τελειώσει».
Βανς: Η δυσπιστία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δεν λύνεται εν μία νυκτί
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι υπάρχει έντονη δυσπιστία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, υπογραμμίζοντας πως αυτή δεν μπορεί να επιλυθεί «από τη μια μέρα στην άλλη».
Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι Ιρανοί διαπραγματευτές επιθυμούν την επίτευξη συμφωνίας, ενώ ο ίδιος εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία των επαφών, λέγοντας ότι αισθάνεται «πολύ καλά για το πού βρισκόμαστε». Επίσης δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη «μεγάλη συμφωνία» που, όπως λέει, θέλει να κάνει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν.
Ο Βανς επαίνεσε τις φιλοδοξίες του Τραμπ για μια συμφωνία. «Δεν θέλει να κάνει μια μικρή συμφωνία. Θέλει να κάνει τη μεγάλη συμφωνία», είπε ο αντιπρόεδρος.
«Ο λόγος για τον οποίο η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί είναι επειδή ο πρόεδρος θέλει πραγματικά μια συμφωνία όπου το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, το Ιράν δεν θα χρηματοδοτεί την τρομοκρατία, αλλά και ο λαός του Ιράν θα μπορεί να ευημερεί και να εντάσσεται στην παγκόσμια οικονομία», πρόσθεσε ο Βανς.
«Θα συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε και να προσπαθήσουμε να το πετύχουμε», είπε. «Οπότε θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για να το πετύχουμε».
CENTCOM: Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια ισχύει για πλοία όλων των χωρών
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων «επιβάλλεται αμερόληπτα κατά σκαφών όλων των εθνών που εισέρχονται ή εξέρχονται από παράκτιες περιοχές ή λιμάνια στο Ιράν». Ανέφερε ότι αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ είναι μεταξύ των μέσων που εκτελούν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.
ΗCENTCOM αναφέρει επίσης ότι ένα τυπικό αντιτορπιλικό διαθέτει πλήρωμα άνω των 300 ναυτών, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι σε επιθετικές και αμυντικές ναυτικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας την υπογραμμίζοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων που συμμετέχουν στην αποστολή.
U.S. Navy guided-missile destroyers are among the assets executing a blockade mission impacting Iranian ports. The blockade is being enforced impartially against vessels of all nations entering or leaving coastal areas or ports in Iran. A typical destroyer has a crew of more than… pic.twitter.com/tsu4i322r4
— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026
Γάζα: Πέντε νεκροί από ισραηλινή επιδρομή στον καταυλισμό προσφύγων αλ-Σάτι
Ο αριθμός των νεκρών από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που στόχευσε τον καταυλισμό προσφύγων αλ-Σάτι στη Γάζα έχει αυξηθεί σε πέντε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.
Η επιδρομή, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, άφησε επίσης αρκετούς άλλους τραυματίες.
Ιρανή φοιτήτρια έφτασε στο Ιράν μετά την απελευθέρωσή της στη Γαλλία
Η Ιρανή φοιτήτρια Μαχντί Εσφαντιαρί έφτασε στο Ιράν μετά την απελευθέρωσή της στη Γαλλία, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.
Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την απελευθέρωση δύο Γάλλων υπηκόων που αντιμετώπιζαν κατηγορίες ασφαλείας και οι οποίοι, όπως αναφέρεται, επετράπη να αποχωρήσουν από το Ιράν μετά από τριάμισι χρόνια κράτησης.
Η Εσφαντιαρί, η οποία είχε καταδικαστεί στα τέλη Φεβρουαρίου για «εξύμνηση της τρομοκρατίας» μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφυλακίστηκε αφού είχε εκτίσει σχεδόν ένα χρόνο στη φυλακή.
Δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν πόλεις στο νότιο Λίβανο
Δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν σε περιοχές του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με ανταποκριτή του Αl Jazeera.
Η πρώτη επίθεση έπληξε την περιοχή της Μπιντ Τζμπέιλ, ενώ η δεύτερη στόχευσε την πόλη Μπαμπλιέχ στην περιφέρεια Σιδώνας, επίσης στο νότιο τμήμα της χώρας.
Συνάντηση Ρούμπιο με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών για την εκεχειρία στο Ιράν
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συναντήθηκε την Τρίτη με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι. Εκπρόσωπος του Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ηγέτες «συζήτησαν την εκεχειρία με το Ιράν και τη σημασία της διασφάλισης μακροπρόθεσμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή».
Ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζουν τις δολοφονίες στελεχών του ΟΗΕ στον Λίβανο
Ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με άλλες χώρες, καταδίκασαν τις επιθέσεις που οδήγησαν στον θάνατο ειρηνευτών του ΟΗΕ στον Λίβανο και ζήτησαν τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών.
Σε κοινή ανακοίνωση, οι χώρες εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την κλιμάκωση της βίας και υπογράμμισαν την ανάγκη προστασίας του προσωπικού των ειρηνευτικών αποστολών στην περιοχή.