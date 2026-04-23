Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο FOX News, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει «πίεση χρόνου» όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός ή τις συνομιλίες με το Ιράν και ότι δεν υπάρχει βιασύνη από την πλευρά του.

Πρόσθεσε ότι οι αναφορές σχετικά με τον καθορισμό προθεσμίας «3 έως 5 ημερών» για το Ιράν είναι «ανακριβείς». Ανέφερε επίσης ότι τα πλοία που έγιναν στόχος του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ δεν ήταν αμερικανικά.

Ο Τραμπ πρόσθεσε στο FOX News ότι «ένας αποκλεισμός τους τρομάζει ακόμη περισσότερο από τους βομβαρδισμούς. Βομβαρδίζονται εδώ και χρόνια, αλλά μισούν τους αποκλεισμούς».

Παράλληλα αρνήθηκε ότι ο πόλεμος με το Ιράν σχετίζεται με τις αμερικάνικες εκλογές, λέγοντας: «Ο κόσμος λέει ότι θέλω να τον τελειώσω λόγω των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια».