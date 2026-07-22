Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (22/7) στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν πάνω στη γέφυρα Εράσμους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 15 άτομα.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Rijnmond, ένας από τους επιβάτες νοσηλεύεται με ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες τόσο σε όσους βρισκόταν στο οδόστρωμα όσο και στους επιβαίνοντες που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στα βαγόνια. Για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου απαιτήθηκε ειδική επιχείρηση των πυροσβεστών, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ακολουθεί βίντεο από τη σύγκρουση:

Πώς συνέβη το ατύχημα

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:10 το πρωί. Όπως φαίνεται σε βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της γέφυρας, το πρώτο τραμ είχε σταματήσει προσωρινά καθώς η γέφυρα ήταν ανοιχτή. Τότε, ένα δεύτερο τραμ που κινούνταν με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο πίσω μέρος του ακινητοποιημένου οχήματος.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που οδήγησε στον εκτροχιασμό του ενός τραμ, γεμίζοντας τον δρόμο με συντρίμμια και θραύσματα. Παράλληλα, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε στο ολλανδικό δίκτυο NOS ότι από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε δύο διερχόμενα επιβατικά αυτοκίνητα.

Οι δηλώσεις της εταιρείας συγκοινωνιών και τα συστήματα ασφαλείας

Από την πλευρά της, η εταιρεία αστικών συγκοινωνιών RET ανέφερε πως είναι νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα ακριβή αίτια του συμβάντος. Στέλεχος της εταιρείας εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της διοίκησης για το περιστατικό, τονίζοντας ότι η σκέψη όλων βρίσκεται κοντά στα θύματα.

Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι όλα τα οχήματα της RET διαθέτουν το σύστημα ασφαλείας «deadman» (μηχανισμό εγρήγορσης). Το συγκεκριμένο σύστημα προϋποθέτει ο οδηγός να διατηρεί σταθερά πατημένο ένα κουμπί ή πεντάλ, διαφορετικά το όχημα ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα ακινητοποίησης.

Αμέσως μετά το ατύχημα, οι αρχές διέκοψαν την παροχή ρεύματος στις εναέριες γραμμές για λόγους ασφαλείας, ενώ η γέφυρα Εράσμους αποκλείστηκε πλήρως για όλα τα οχήματα και τους πεζούς μέχρι νεότερης ενημέρωσης.