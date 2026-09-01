Ένα ιδιαίτερο και ελαφρώς κωμικό περιστατικό στιγμάτισε την άφιξη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στο Μπισκέκ, όπου χτυπά η καρδιά της διεθνούς διπλωματίας λόγω της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.

Κατά την επίσημη τελετή υποδοχής στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, ένας φωτογράφος επιχείρησε να πλησιάσει το κόκκινο χαλί περισσότερο από το επιτρεπτό όριο, προκαλώντας την ακαριαία αντίδραση της προσωπικής φρουράς του Κινέζου ηγέτη.

Οι άνδρες ασφαλείας πλησίασαν αμέσως τον φωτογράφο, τον έπιασαν και τον απομάκρυναν σχεδόν σηκωτό από το σημείο. Το σκηνικό καταγράφηκε από τις κάμερες και έγινε γρήγορα viral, αποδεικνύοντας ότι για τη συνοδεία του Σι Τζινπίνγκ η αποδεκτή απόσταση τηρείται με απόλυτη, σχεδόν μαθηματική ακρίβεια.

Η πρωτεύουσα του Κιργιστάν έχει μετατραπεί σε κομβικό διπλωματικό κέντρο, φιλοξενώντας ηγέτες παγκόσμιας εμβέλειας, όπως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

Παράλληλα με τις υψηλού επιπέδου διπλωματικές επαφές της Συνόδου, οι ξένοι ηγέτες παρακολουθούν και τους Παγκόσμιους Αγώνες Νομάδων.

Πρόκειται για μια διεθνή αθλητική διοργάνωση που ξεκίνησε το 2014 στο Κιργιστάν με σκοπό τη διατήρηση και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς των νομαδικών λαών της Κεντρικής Ασίας. Η λαμπερή τελετή έναρξης των παραδοσιακών αυτών αγωνισμάτων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, την παραμονή των εργασιών της συνόδου, συνδυάζοντας την πολιτική ατζέντα με την πολιτιστική παράδοση της περιοχής.

Bίντεο από την τελετή έναρξης των Παγκόσμιων Αγώνων Νομάδων: