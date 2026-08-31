Το πρωί της Δευτέρας, 31 Αυγούστου, η δήμαρχος Πεντέλης Αναστασία Κοσμοπούλου έστειλε εξώδικo προς τον ιδρυτή της ομάδας «Anubis Coldcase K9 Team» , Ευάγγελο Αλεξανδρή, απαιτώντας την άμεση αποχώρηση της από τις εγκαταστάσεις της όπου στεγάζεται εδώ και χρόνια.

Η «Anubis Coldcase K9 Team» καλείται να αποχωρήσει ως την ερχόμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Το σχετικό έγγραφο:

Η ομάδα με τα εκπαιδευμένα σκυλιά που έχει ριχτεί με παραδειγματική αυταπάρνηση σε σκοτεινές υποθέσεις της χώρας και τις έχει επιλύσει με επιτυχία, πρέπει τώρα να βρει άλλο «σπίτι», σε λιγότερο από μια εβδομάδα.

Η «Anubis Coldcase K9 Team» έχει προσφέρει κοινωνικό έργο σε περιπτώσεις που το ίδιο το κράτος αδυνατούσε να φέρει εις πέρας.

Ο Δήμος τους διώχνει, επικαλούμενος τους όρους σύμβασης με την Ιερά Μονή Πεντέλης, περί απαγόρευσης παραχώρησης του χώρου σε τρίτους.

Η ανάρτηση της «Anubis Coldcase K9 Team»: