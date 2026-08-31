Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Με ένα τραγικό θέαμα ήρθαν αντιμέτωπες οι αστυνομικές Αρχές αργά το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη.
Πτώμα αλλοδαπού άνδρα εντοπίστηκε σε κάμπινγκ της Ασπροβάλτας Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία ενημερώθηκε από την υπεύθυνη του κάμπινγκ κατά τις 19:30.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είναι υπήκοος Ινδίας. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής. Τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια.
Πηγή: Thestival