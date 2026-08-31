Με ένα τραγικό θέαμα ήρθαν αντιμέτωπες οι αστυνομικές Αρχές αργά το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη.

Πτώμα αλλοδαπού άνδρα εντοπίστηκε σε κάμπινγκ της Ασπροβάλτας Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία ενημερώθηκε από την υπεύθυνη του κάμπινγκ κατά τις 19:30.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είναι υπήκοος Ινδίας. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής. Τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια.

Πηγή: Thestival