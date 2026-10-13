Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν επιβατικό βαν έπεσε σε γκρεμό σε ορεινή περιοχή της δυτικής Βολιβίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες Δευτέρα σε ορεινό δρόμο κοντά στην πόλη Ιρουπάνα, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Λα Πας.

Σε πλάνα που μεταδίδουν βολιβιανά μέσα ενημέρωσης διακρίνεται το κατεστραμμένο όχημα κοντά σε ποτάμι. Οι περισσότεροι επιβαίνοντες ήταν μεταλλωρύχοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

En Bolivia mueren diez mineros, hay cuatro heridos al desbarrancar una camioneta por un precipicio https://t.co/gXEcO4sOrT https://t.co/wkiyamnJbZ — Bolivia Prensa (@boliviaprensa) October 13, 2026

«Επί του παρόντος, έχουμε δέκα νεκρούς», δήλωσε στο δίκτυο Unitel ο αστυνομικός διευθυντής της Λα Πας, Ρικάρδο Τεράσας, συμπληρώνοντας ότι τέσσερις τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.

Κάθε χρόνο, περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στους βολιβιανούς δρόμους, σε δυστυχήματα που αποδίδονται συνήθως σε απερίσκεπτη οδήγηση και μηχανικές βλάβες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας.

Φωτογραφία: Bolivia Prensa