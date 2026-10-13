Η τροπική καταιγίδα Ρέιτσελ προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων κατά το πέρασμά της από το βορειοδυτικό τμήμα του Μεξικού, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της πολιτείας Μπάχα Καλιφόρνια.

Τα θύματα – ανάμεσά τους ένα 4χρονο αγοράκι και ένα 13χρονο κορίτσι – ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας και βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με την ενημέρωση από την εισαγγελία.

Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τουλάχιστον επτά αγνοουμένων στην Μπάχα Καλιφόρνια.

Με πληροφορίες από San Diego Red