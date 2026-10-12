Η γερμανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος δύο νεαρών ανδρών που φέρονται ότι χρησιμοποίησαν ένα ρομπότ για να επιτεθούν σεξουαλικά σε μια 16χρονη στον δρόμο, ενώ μετέδιδαν απευθείας την πράξη τους σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή στην Κολωνία, το ρομπότ αυτό «άγγιξε τη νεαρή κοπέλα στο ύψος των γλουτών και έκανε κινήσεις προς τα εμπρός και πίσω στα οπίσθιά της» ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας της πόλης αυτής.

‼️BREAKING: German police seized a robot that sexually assaulted a 16-year-old girl by touching her ass and making thrusting motions at her. Officers found it stashed in the boot of a Volkswagen. Its 16-year-old owner and a 19-year-old companion allegedly livestreamed it. https://t.co/MTUBuXcgtT — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) October 12, 2026

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα σε βάρος του ιδιοκτήτη του ρομπότ, ο οποίος είναι 16 ετών, και ενός συνεργού του, ηλικίας 19 ετών, για «προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας», αδικήματος που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και δύο ετών. Σύμφωνα με τις αρχές, οι νεαροί βιντεοσκόπησαν τη σκηνή και τη μετέδωσαν, με σχολιασμό, σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Γύρω στα μεσάνυχτα το χρυσοκόκκινο ρομπότ, που έχει ύψος 1,20 μέτρο, πλησίασε τη 16χρονη από πίσω ενώ εκείνη βρισκόταν σε έναν δρόμο της πόλης, μαζί με δύο φίλες της. Ένα βίντεο στο TikTok δείχνει το ρομπότ, συνοδευόμενο από τους δύο εφήβους, να κολλάει πάνω στη νεαρή κοπέλα και να την αγγίζει στο ύψος των γλουτών, κάνοντας χαρακτηριστικές κινήσεις εμπρός και πίσω προς τα οπίσθιά της. Η κοπέλα τρομαγμένη, βγάζει μια κραυγή και απομακρύνεται.

Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν τους υπόπτους και το ρομπότ, κρυμμένο στο πορτ-μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. Κατάσχεσαν τόσο το ρομπότ όσο και τα δύο κινητά τηλέφωνα των νεαρών.

«Η αστυνομία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το ρομπότ τη στιγμή των γεγονότων και αν κάποιος είχε τον έλεγχό του», προσθέτει η ανακοίνωση.