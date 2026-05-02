Η ακτοφυλακή της Υεμένης ανακοίνωσε σήμερα ότι σημειώθηκε πειρατεία στο πετρελαιοφόρο EUREKA ανοικτά των ακτών της επαρχίας Σάμπουα από ένοπλους άνδρες αγνώστων στοιχείων, οι οποίοι έκαναν ρεσάλτο στο πλοίο, και το οδήγησαν προς τον Κόλπο του Άντεν στην κατεύθυνση των χωρικών υδάτων της Σομαλίας.

⭕️ The UAE-owned Oil Tanker “M/T Eureka” was hijacked off Yemen’s Shabwa coast, according to a Yemeni coast guards’ statement. *the tanker departed Fujairah 8 days ago, and was anchored near Al Mukallah 2 days ago pic.twitter.com/E9yD19ZkZC — MenchOsint (@MenchOsint) May 2, 2026

Η ακτοφυλακή πρόσθεσε πως η τοποθεσία του πετρελαιοφόρου έχει προσδιοριστεί και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για παρακολούθησή του, λήψη απαραίτητων μέτρων για ανάκτησή του και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πλήρωμά του είναι ασφαλές.