Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε σήμερα ότι «το 2026 θα μπορούσε ακόμη να είναι μια χρονιά μαχών σε όλα τα μέτωπα», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο στρατός.

«Από τις 7 Οκτωβρίου (2023 σ.σ.) ο στρατός συμμετέχει σε μια εκστρατεία που συνεχίζεται σε αρκετά μέτωπα. Παραμένουμε έτοιμοι και σε συναγερμό απέναντι στο ενδεχόμενο επανάληψης σφοδρών μαχών σε όλα αυτά τα μέτωπα, το 2026 θα μπορούσε ακόμη να είναι μια χρονιά μαχών σε καθένα από αυτά», δήλωσε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, κατά τη διάρκεια συνάντησης με αξιωματικούς.

Επέμεινε επίσης στην ανάγκη αύξησης του αριθμού των στρατιωτών, ένα βασικό θέμα στην ισραηλινή κοινωνία, τονίζοντας ότι «η εθνική επιταγή είναι να αυξηθεί ο αριθμός νεοσυλλέκτων και πολεμιστών, και εμείς θα επιμείνουμε σε αυτό».