Akylas: Το ασύλληπτο ποσό που θα κοστίσει στη χώρα μας η εμφάνισή του στην Eurovision 2026

Πλέον μετράμε αντίστροφα για τη διεξαγωγή του 70ου διαγωνισμού της Eurovision, που φέτος θα γίνει στη Βιέννη και η Ελλάδα θα συμμετέχει με τον Akyla και το «Ferto», ένα εντελώς διαφορετικό στιλ τραγουδιού από αυτά που έχει συνηθίσει η χώρα μας να στέλνει. Ωστόσο, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και να βρίσκεται μέσα στα φαβορί για τη νίκη.

Ο Akylas και το «Ferto» θα ανέβουν στην Ευρωπαϊκή σκηνή της Βιέννης στον Α’ Ημιτελικό στις 12 Μαΐου και, αν προκριθεί, θα διαγωνιστεί στον τελικό στις 16 Μαΐου.

Η Διαύγεια δημοσίευσε το ποσό που θα κοστίσει στη χώρα μας αυτή η εμφάνιση, αλλά και γενικά όλος ο σχεδιασμός. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ ενέκρινε κατά πλειοψηφία ποσό ύψους έως 168.568,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και φόρων, για το σχεδιασμό της παραγωγής και την παρουσίασης της ελληνικής συμμετοχής στη σκηνή.

Η ΕΡΤ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία απάντησε στις φήμες που κυκλοφόρησα για εξωφρενικά ποσά: «Παρά τα όσα αναληθή διακινούνται στο διαδίκτυο, το ποσό που ενέκρινε η ΕΡΤ για την παραγωγή και παρουσίαση της φετινής ελληνικής συμμετοχής είναι μικρότερο ακόμη και από το περσινό. Καμία βάση δεν έχουν τα όσα υπερβολικά γράφονται από αναξιόπιστες πηγές για ποσό που θα ζαλίζει, το μεγαλύτερο στην ιστορία της χώρας μας στο διαγωνισμό. Η ΕΡΤ σαφώς και επενδύει στο project που λέγεται Eurovision, κάνοντας όμως χρηστή διαχείριση των διαθέσιμων κονδυλίων».

