Ελένη Καστάνη: Μιλά πρώτη φορά για την αυτοκτονία του πατέρα της – «Ήμουν το τελευταίο άτομο που τον χαιρέτησε»

Η Ελένη Καστάνη ήταν καλεσμένη στο κανάλι των «Rainbow Mermaids», όπου έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη, αγγίζοντας θέματα που απαιτούν μεγάλη δύναμη ψυχής. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός μίλησε για πρώτη φορά για την απώλεια του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωλη αφού αποφάσισε να αυτοκτονήσει.

Αναφερόμενη σε αυτό το τραγικό γεγονός που χάραξε τη ζωή της, η Ελένη Καστάνη είπε: «Η απώλεια του πατέρα μου ήταν αυτό που μας χαρακτήρισε ως οικογένεια. Ήμουν μικρούλα, μόνο 12 χρονών. Εγώ ήμουν το τελευταίο άτομο που τον χαιρέτησε μέσα στο σπίτι».

«Στην αρχή, δεν κατάλαβα ότι είχε αυτοκτονήσει. Εκείνη τη νύχτα είχα ξυπνήσει, να λύσω κάποιες ασκήσεις, και μάλιστα ο πατέρας μου με είχε βοηθήσει. Μετά σηκώθηκε να πάει στη δουλειά του, ενώ ήταν νύχτα. Όταν ξύπνησε η μαμά μου, και με ρώτησε που ήταν ο μπαμπάς μου, της απάντησα πως είναι στη δουλειά και απόρησε. Στη μαμά μου μπήκαν αμέσως υποψίες, γιατί ο μπαμπάς μου συχνά της παραπονιόταν για τους πονοκεφάλους που είχε, είχε φοβίες ότι έχει κάτι και δεν του το έλεγαν. Στην ουσία, στα παλιά τα χρόνια αυτά τα πράγματα δεν τα ονοματίζαμε, ήταν κατάθλιψη όμως. Προφανώς ο πατέρας μου είxε και από αυτό» είπε αρχικά.

Η ίδια, μετά από πολλή σκέψη και συλλογισμό με τον εαυτό της, έχει καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα σε ό,τι αφορά την αυτοκτονία. «Είναι η απόλυτη αδυναμία να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα της ζωής και η απόλυτη δύναμη για να πεις ότι κόβω τη ζωή μου ταυτοχρόνως».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο πως έμαθε ότι ο πατέρας της δεν είναι πλέον στη ζωή, καθώς και πως νιώθει απέναντί του τώρα. «Δεν ένιωσα θυμό απέναντί του, ένιωσα όμως πόνο, και ακόμα το νιώθω, ίσως να νιώθω και τύψεις επειδή δεν μπορούσα να τον βοηθήσω, επειδή εγώ ήμουν η τελευταία που ήταν ξύπνια εκείνο το βράδυ. Το έμαθα το επόμενο πρωί, όταν γύρισα από το σχολείο στο σπίτι γιατί είχα ξεχάσει ένα τετράδιο, ήταν τότε τη σκάλα του σπιτιού μας γεμάτη κόσμο και κατάλαβα ότι κάτι κακό έχει συμβεί στον πατέρα μου».

