Ο Akylas συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τη συμμετοχή του στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Ferto», που χάρισε στην Ελλάδα τη 10η θέση στον τελικό της Βιέννης.

Λίγες ημέρες πριν εμφανιστεί στη σκηνή της Eurovision, ο τραγουδιστής είχε ανεβάσει στο TikTok βίντεο με το νέο του αυτοκίνητο, προκαλώντας ενθουσιασμό στους followers του.

Στο βίντεο, ο Akylas φαίνεται να χορεύει στους ρυθμούς του «Ferto», το οποίο ακολουθεί την pop αισθητική και τα έντονα χρώματα που χαρακτήρισαν τη φετινή του παρουσία.

Το μοντέλο που επέλεξε είναι το Škoda Elroq. Πρόκειται για την έκδοση Elroq 85, η οποία αποδίδει 286 ίππους και προσφέρει αυτονομία που φτάνει περίπου τα 580 χιλιόμετρα.

Εντύπωση προκάλεσαν και οι λεπτομέρειες στους καθρέφτες του αυτοκινήτου, όπου υπήρχαν πορτοκαλί διακοσμητικά στοιχεία που θύμιζαν έντονα το concept του «Ferto».

Ο ίδιος συνόδευσε την ανάρτησή του με τη φράση «Thank you Skoda», με αρκετούς να υποθέτουν ότι το αυτοκίνητο ίσως του παραχωρήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας με την εταιρεία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για κάτι τέτοιο.